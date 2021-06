Binissalem et CD Genova à égalité à Miquel Pons (2-2)

06/06/2021 à 23:36 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Michel Pons et qui a affronté le Binissalem et à Gênes il s’est terminé par une égalité entre les deux prétendants. le Binissalem Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Sóller à la maison (0-1) et l’autre avant Cardassar dans leur stade (1-0) et avec une séquence de cinq victoires consécutives dans la compétition. Du côté de l’équipe visiteuse, le CD Gênes a récolté une égalité à un contre le Esporles, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe binissalemer s’est classée en cinquième position, tandis que la Gênes, pour sa part, est neuvième à l’issue de la rencontre.

La première partie de la réunion a commencé de manière positive pour lui Binissalem, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Ignasi. Après cela, la première partie s’est terminée sur un score de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Palma de Majorque, qui a mis les tables avec un but de Diaz à 70 minutes. Par la suite, une nouvelle occasion a augmenté le score des visiteurs grâce à un autre but de Diaz, qui a ainsi réalisé un doublé à la 78e minute qui a établi le 1-2 pour le Gênes. Cependant, l’équipe locale a réussi l’égalité avec un nouvel objectif de Ignasi, réalisant ainsi un doublé juste avant le coup de sifflet final, précisément dans le 90, mettant ainsi fin à la confrontation sur le score de 2-2.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Binissalem qui sont entrés dans le jeu étaient Nicolas, Limamou, Sergi Oui Forteza remplacement Juanjo Romero, Antoni, Pau Olivier Oui Josep Bennasar, tandis que les changements dans le Gênes Ils étaient Diaz, Martin Oui Andrés Nord, qui est entré pour remplacer Roque, François Oui Bujan.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, dont trois au Binissalem (Antoni, Miguel López Oui Josep Bennasar) et deux à Gênes (Culminer Oui Ruiz).

En ce moment, le Binissalem il obtient 32 points et le Gênes avec 18 points.

Le lendemain de la compétition, le Binissalem jouera contre lui Ferriolense loin de chez eux, tandis que le CD Gênes devra faire face dans sa querelle contre le Santa Catalina Athlétique.

Fiche techniqueBinissalem :Matias Ferrer, Riki, Samu, Ignasi, Juan, Chus, Antoni (Limamou, min.71), Josep Bennasar (Forteza, min.82), Juanjo Romero (Nicolas, min.64), Pau Oliver (Sergi, min.82) ) et Miguel LopezCD Gênes :Pico, Llabres, Francesc (Martin, min.55), Bujan (Andres Norte, min.78), Palmer, Ruiz, Roque (Diaz, min.55), Tomas, Femenias, Marin et ManchadoStade:Michel PonsButs:Ignasi (1-0, min. 47), Diaz (1-1, min. 70), Diaz (1-2, min. 78) et Ignasi (2-2, min. 90)