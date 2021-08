Binotto défie Mick Schumacher d’obtenir un siège Ferrari 2023

Mattia Binotto a déclaré que l’objectif de Mick Schumacher devrait être de gagner un siège Ferrari pour la campagne 2023.

Étant donné que son père est un Ferrari légende et il est membre de l’académie de l’équipe italienne, Schumacher est attendu par beaucoup pour conduire un jour pour eux en Formule 1.

Cela n’arrivera pas de sitôt cependant, la formation actuelle de Charles Leclerc et Carlos Sainz étant garantie de rester la même jusqu’à la fin de l’année prochaine au moins.

De plus, avec les deux pilotes relativement jeunes et performants, il est difficile de voir non plus de la place au-delà de 2022.

Néanmoins, Binotto a appelé l’Allemand à viser à entrer dans l’équipe pour la saison 2023.

Je pense que cela devrait être son défi, sans aucun doute », a déclaré l’Italien à RTL.

“Je pense que Mick a des objectifs clairs et que (conduire pour Ferrari) en fait partie.”

F1 TV Pro est à moitié prix pendant deux mois ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promo SPA50 à la caisse !*

*L’offre expire à 23h59 le dimanche 29 août. Offre disponible uniquement sur Pro. Les clients devront souscrire un abonnement mensuel et cette offre ne peut être utilisée que sur le Web. Offre non disponible en NL, FR ou NZ.

Tel père, tel fils ❤️ #F1 pic.twitter.com/RalLLxYd0S – PlanetF1 (@Planet_F1) 27 août 2021

Compte tenu de son nom de famille, les attentes pour Schumacher sont déjà élevées et augmenteront sans aucun doute s’il conduisait un jour pour Ferrari.

Bien que Binotto admette que l’équipe attend en effet beaucoup de lui, il tient à éviter de mettre la recrue sous trop de pression.

“Avant de décider quand Mick est prêt pour Ferrari, il doit terminer cette année, sans pression”, a-t-il ajouté.

« Nous n’avons pas à lui mettre la pression, ce serait mal. Mais nous le surveillons de près. On attend beaucoup de lui. »

La première saison de Schumacher sur la grille a été quelque peu mitigée, avec lui menant sa bataille au sein de l’équipe mais incapable de vraiment combattre les autres voitures en raison de sa mauvaise machine Haas.

Compte tenu de cela, il y a eu des appels pour que Ferrari essaie de le déplacer chez Alfa Romeo pour l’année prochaine, mais il semble peu probable que cela se produise.

Binotto est d’accord avec cela, pensant qu’une autre année avec l’équipe américaine sera bonne pour lui, et est satisfait de la façon dont il a joué jusqu’à présent.

“Au cours de sa deuxième année, Haas sera probablement formidable pour Mick car il aura l’opportunité de montrer à quel point il est bon en F1”, a déclaré le patron de Ferrari.

« Nous savons que c’est un bon pilote. Jusqu’à présent, il se porte bien et nous sommes très heureux.