Binotto: des progrès ont été réalisés dans tous les domaines

Le bar de Ferrari continue de flotter à des niveaux douteux alors que le directeur de l’équipe, Mattia Binotto, conclut que son équipe a progressé dans tous les domaines malgré un week-end d’ouverture décevant de leur saison à Bahreïn.

Après avoir montré des signes d’améliorations, par rapport à un 2020 lamentable, la réalité est que Ferrari et leurs deux pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz ont eu à Sakhir.

Mis à part un bref moment de bonheur Q2 lorsque les voitures rouges ont dépassé les écrans de chronométrage, elles n’ont plus jamais reniflé l’avant.

En Q3, lorsque la puissance de feu maximale a été libérée, il a fallu un effort gargantuesque de Leclerc pour hisser la SF21 à la quatrième place des qualifications, Sainz était encore six dixièmes de moins, ce qui était probablement plus révélateur du rythme.

Dans la course de dimanche, à bord avec Leclerc montrent clairement la différence entre les pilotes Ferrari et Red Bull / Mercedes. Ils sont encore loin derrière et leurs résultats finaux de la nuit – 6e (Leclerc) à une minute du vainqueur et 8e (Sainz) à sept secondes de plus – étaient maigres pour l’équipe la plus titrée du sport.

Mais un Binotto «soulagé» a vu le bon côté de la course pour son équipe et a déclaré au point de vente espagnol AS: «Le moteur s’est amélioré et nous sommes heureux de le réaffirmer, mais des progrès ont également été réalisés dans tous les domaines.

«L’aérodynamique est meilleure et nous avons également fait un bon travail de corrélation. L’ensemble du paquet s’est amélioré, je ne le diviserai pas par zones, en général tout va mieux.

«Oui, je suis soulagé, cela ne fait aucun doute car nous sommes dans une position plus acceptable et il est plus sain pour l’équipe de travailler dans les meilleures conditions et de garder son calme. Nous sommes positifs par rapport aux progrès que nous constatons. »

De toute évidence, la barre n’est pas très haute à Maranello pour la saison à venir. Quant aux lacunes importantes du SF21 qui étaient apparentes dès le premier jour lors des tests à Bahreïn le mois dernier, le chef d’équipe a expliqué: «Nous n’avons pas encore tous les détails, nous allons les analyser, mais je pense que nous perdons dans tous les domaines.

«Nous manquons encore de moteur, moins qu’avant, mais nous sommes toujours en retard et j’espère que nous nous rapprocherons encore plus l’année prochaine avec un autre nouveau moteur pour être une référence. Bien que les différences deviennent de plus en plus petites et que nous travaillons également dans la bonne direction et avec les bons outils. »

Comment cette «direction» et ces «outils» seront mis en œuvre et pendant combien de temps est discutable, comme l’a ajouté Binotto: «Nous savons que nous ne travaillerons pas beaucoup sur le développement de cette voiture, nous nous concentrons sur 2022 et J’imagine que la même chose se produira avec nos concurrents.

«Mais à partir du retour d’expérience, nous corrigerons les limites de la voiture en écoutant nos pilotes, nous allons extraire le vrai potentiel des trois ou quatre premières courses.»

La F1 se dirige vers l’arrière-cour de Ferrari, sur le légendaire circuit d’Imola où il n’y aura nulle part où se cacher pour la Scuderia tandis que la médiocrité semble être acceptable à l’ère de Binotto dans l’équipe autrefois puissante d’Enzo. La misère à Imola, terre sacrée, sera difficile à avaler pour Tifosi.

Dans une interview séparée avec la même publication, le nouveau pilote de l’équipe, Sainz a également vu les points positifs: «Je vois le potentiel de la voiture, surtout en course, je me suis senti très à l’aise et si vous regardez les temps au tour, dans les deuxième et troisième relais et avec de l’air pur, je pense que j’étais l’un des plus rapides.

«Il faut être positif et continuer à apprendre, il y aura du temps pour revenir sur l’attaque parce que cela n’a jamais été un problème pour moi. Je dois connaître la voiture, comment elle se comporte en course et ainsi de suite pour être plus attentive », a expliqué Sainz, faisant écho à son patron Binotto.