Binotto dit que le PU « Superfast » Ferrari 2022 a beaucoup d’innovation

Avec le gel des moteurs de Formule 1 de 2022 dans six mois, le patron de Ferrari, Mattia Binotto, est convaincu qu’ils ont fait une percée avec leur Power Unit en 2021 et promet plus de performances à libérer en 2022.

Sans victoire depuis que Sebastian Vettel a triomphé au Grand Prix de Singapour 2019, mais depuis lors, l’Allemand a été renvoyé de Maranello et a trouvé refuge chez Aston Martin, basé à Silverstone.

Disparaissant également – ​​après une période incroyable en 2019 au cours de laquelle Charles Leclerc a ajouté deux victoires cette saison – était la performance lorsque l’équipe italienne a été attrapée en violation apparemment des règles. Un accord secret avec la FIA a mis le PU en échec, mais ce n’était plus jamais pareil.

2020 a été un labeur pour l’équipe la plus titrée de F1 qui a connu des moments difficiles. Ils ont terminé sixième au championnat des constructeurs cette année-là.

Mais 2021 était de mieux en mieux, et en fait, s’est amélioré à chaque course, à tel point que Leclerc et Carlos Sainz ont réussi à s’assurer la troisième place dans la course au titre des constructeurs de F1 2021, surmontant une équipe McLaren tout aussi renaissante.

Leurs grands rivaux sont également en hausse, les deux grandes équipes désireuses de se battre à nouveau pour les championnats du monde de F1 au plus haut niveau.

Ainsi, la saison dernière, Ferrari a concentré toute son énergie sur le développement du PU depuis le début de la saison, avec un œil sur 2022. Le châssis et l’aéro, la dernière de cette génération de règles ont été largement ignorés pour permettre une concentration maximale sur le développement du package moteur « Superfast ». .

Binotto : Je pense que nous avons fait un grand pas dans le PU

S’adressant à Motorsport-Magazin, Binotto a expliqué le changement de stratégie de backroom : « À l’origine, nous avions l’intention d’utiliser ce groupe motopropulseur, que nous développons pour 2022, lors des dernières courses de la saison, par exemple lors des trois dernières courses.

Mais après la pause estivale, bien plus tôt que prévu, Ferrari a commencé à travailler sur le nouveau moteur boulonné au SF21 et, selon Binotto, c’était un facteur important : « Je pense que nous avons fait un grand pas en PU.

« Parce que si vous le comparez au passé, en 2020, le Power Unit était notre grande faiblesse et nous étions loin derrière. Si vous regardez où nous en sommes aujourd’hui, alors les développements sont évidents.

En effet, la nouvelle puissance a permis à Ferrari de prendre le dessus sur McLaren dans la seconde moitié de la saison. Alors que l’équipe britannique a marqué un fameux une-deux, douloureusement sur le sol rouge – à Monza – l’équipe italienne a été plus fiable, mais au final, elle a relevé le défi de prendre la troisième place.

Binotto a réfléchi à la recrudescence des fortunes : « Le fait que nous ayons réussi à faire cela, huit courses avant la fin, a été une grande réussite de l’équipe, qui a ressenti la pression de travailler aussi fort qu’elle le pouvait pour introduire le moteur le plus tôt possible. . «

Binotto : Je suis presque sûr que nous pouvons apporter d’autres améliorations

Dans ce qui sera de la musique aux oreilles de Tifosi, il y a encore plus à venir du package dans les mois qui restent à développer avant le gel, a ajouté Binotto : « Je suis à peu près sûr que nous pouvons apporter d’autres améliorations.

Et le directeur de l’équipe Ferrari a promis : « Ce que je peux dire à propos du groupe motopropulseur 2022, c’est : croyez-moi, il y a beaucoup d’innovation dedans. »

ScuderiaFans a fait la lumière sur la situation : « Les ingénieurs de l’équipe de Maranello ont décidé d’entrer dans la nouvelle ère de la F1 avec un groupe motopropulseur qui sera très innovant : au-delà de l’architecture du système de suralimentation qui verra la séparation de la turbine et du compresseur, suite à une concept bien testé par Mercedes durant les années hybrides.

« Il y a l’ambition d’introduire le compresseur à l’intérieur de la boîte d’admission, avec une configuration inédite de la partie supérieure du 6 cylindres endothermique qui favorisera aussi grandement l’aérodynamisme.

« Le groupe de techniciens dirigé par Wolf Zimmermann qui s’occupe des solutions avancées, a également étudié une version qui a été définie comme ‘Superfast’ car elle adoptera une chambre de combustion capable d’assurer une phase d’explosion avec des temps d’allumage très rapides, se rapprochant et plus proche des principes connus dans les moteurs diesel, sans arriver à la solution HCCI qui pourrait facilement se passer de la bougie pour allumer l’étincelle.

« Avec le moteur ‘Superfast’, Ferrari devrait améliorer la combustion grâce à des mouvements turbulents qui peuvent influencer positivement la vitesse de propagation de la flamme, donnant plus d’homogénéité au mélange air-essence et à la phase de combustion.

En réalité, les tests au banc effectués jusqu’à présent sur ‘Superfast’ ont donné des résultats discordants à la fois en termes de performances et de fiabilité

« A Maranello, ils sont convaincus que la solution est la bonne pour l’avenir, mais le temps disponible pour le développement n’est pas grand et il ne faut pas prendre de risques si l’unité 2022 devra subir un gel sans possibilité de développement jusqu’en 2024.

« C’est pour cette raison qu’Enrico Gualtieri, chef des ingénieurs moteurs, aurait décidé de garder l’innovation dans la partie supérieure du moteur (le compresseur dans la boîte d’admission), mais de lancer une chambre de combustion plus traditionnelle qui part de la solutions développées à ce jour.

« Les bancs d’essai étant limités par la réglementation, il restera jusqu’en juin pour réaliser les deux options de chambre de combustion en parallèle, mais la configuration définitive devra être choisie d’ici le début de l’été.

« Le sentiment est que la version du 6 cylindres ‘Superfast’ peut être mise dans un tiroir même pour le tour que prennent les règles. »

La Formule 1 a besoin d’une Ferrari forte le plus tôt possible

Le rapport Scuderia Fans poursuit : « Ferrari a toujours été à la pointe du lancement d’idées innovantes en F1, mais les ambitions des techniciens doivent être recalibrées en fonction du moment conditionné par les effets de la pandémie de Covid qui ont imposé de très lourdes contraintes sur le imagination de conception.

« Avoir un groupe motopropulseur révolutionnaire qui ne sera pas terminé à temps pour l’année prochaine est un risque qu’ils ne peuvent pas se permettre de prendre à Maranello. Il est donc juste d’avoir prévu un parachute.

Alors que la F1 se vautre dans une énergie et une popularité retrouvées grâce à une saison 2021 épique entre le nouveau champion du monde de F1 Max Verstappen et la défaite de Lewis Hamilton, la réalité est avec Ferrari dans le mix que le public recevrait un énorme coup de pouce.

Avec le nouveau paquet de règles visant à réduire l’écart entre les » nantis » et les » démunis « , Ferrari, sous Binotto, devrait à nouveau jouer. La F1 a besoin d’une Ferrari forte, d’une Ferrari gagnante, le plus tôt possible. Espérons que ‘Superfast’ fera l’affaire cette saison à venir.