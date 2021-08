Binotto : “Ferrari a le meilleur alignement sur la grille”

in

Avec Carlos Sainz de retour sur le podium en Hongrie, Mattia Binotto estime que Ferrari a « le meilleur alignement sur la grille ».

La Scuderia a bondi à la troisième place, “le meilleur du reste”, au Hungaroring dimanche alors que Sainz a ramené son SF21 à la troisième place.

Il s’agissait de son deuxième podium en tant que pilote Ferrari aux côtés de la P2 de Charles Leclerc lors de la course précédente, le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Avec deux pilotes tirant le meilleur parti de la voiture, un contraste complet avec l’année dernière où Sebastian Vettel a tellement lutté, le patron de l’équipe Binotto dit que cela montre à quel point il est important d’avoir deux pilotes performants à leur meilleur.

Il a déclaré au quotidien espagnol AS : « Chez Ferrari, nous avons le meilleur alignement sur la grille.

« Carlos s’intègre très bien et s’améliore course après course. C’est une grande référence pour Charles, il le pousse à bout.

“Ils ajoutent tous les deux 80 points et cela montre à quel point il est important d’avoir deux pilotes qui totalisent pour le championnat des constructeurs.”

Binotto regarde déjà vers l’avenir avec sa jeune formation.

Alors que Leclerc a un contrat à long terme qui court jusqu’à fin 2024, Sainz n’a signé qu’un contrat de deux ans pour 2021 et 2022.

“Ces deux-là nous donneront beaucoup de satisfaction à l’avenir”, a déclaré Binotto.

Quant à Sainz, l’Espagnol de 26 ans profite de la vie en roulant en rouge.

“Je suis content de la façon dont je m’intègre dans l’équipe et de la vitesse que j’ai dans la voiture depuis la première course”, a-t-il déclaré.

“Je sens toujours le rythme sur n’importe quel circuit cette année, même si je ne pense pas que ce soit ma saison la plus forte en F1 car j’ai perdu beaucoup de points et d’opportunités dans différentes situations.

« Bonne vitesse en qualifications et en course, mais pour une raison quelconque, certaines choses ne se sont pas passées comme prévu.

“Je n’ai pas eu un week-end complet en tant que pilote Ferrari et je le faisais très bien auparavant.”

Sainz a trois points d’avance sur Leclerc au championnat des pilotes, 6e à la septième place de son coéquipier.