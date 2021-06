Binotto : Ferrari flattée par les pole positions consécutives

Mattia Binotto refuse de se laisser emporter par l’amélioration de Ferrari malgré les pole positions consécutives de Charles Leclerc.

Depuis les creux de 2020, lorsqu’ils ont terminé à une misérable sixième place du Championnat du monde des constructeurs, la Scuderia a retrouvé une grande partie de son rythme perdu cette saison.

Une pole position, à Monaco, était inattendue et une seconde, à Bakou, encore plus, même si Leclerc a eu à chaque fois de la chance de son côté puisque les qualifications se sont terminées par une chute alors que ses rivaux ont eu une chance de le devancer.

Cependant, ni dans sa course à domicile ni au Grand Prix d’Azerbaïdjan, le pilote monégasque n’a transformé la pole en podium, car il n’a pas pu prendre le départ à Monte-Carlo en raison d’un arbre de transmission cassé, sa propre chute ayant mis fin aux qualifications, et à Bakou. il a terminé quatrième.

Cette dernière performance, Leclerc n’ayant aucune réponse à Mercedes et Red Bull dans la course, a indiqué au directeur de l’équipe Binotto que Ferrari est quelque peu flatté d’avoir pris la pole position sur deux circuits urbains.

“Ce n’était pas la meilleure course de notre part”, a déclaré Binotto après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, dans lequel le coéquipier de Leclerc, Carlos Sainz, a terminé huitième. « Je pense que nous nous attendions à quelque chose de mieux après les qualifications.

« C’était une course difficile, nous n’étions pas parfaits dans de nombreux domaines. Le résultat est ce qu’il est, comme d’habitude c’est une leçon apprise. Il y a des choses que nous pouvons améliorer, j’en suis sûr.

« Je pense qu’il y a encore deux [different] voitures devant nous qui sont plus fortes, sans aucun doute. C’était génial d’avoir la pole position en Azerbaïdjan et à Monaco, mais je ne pense pas que cela reflète notre vraie performance globale.

“Mais nous progressons, parce que nous apprenons la voiture, l’exploitons mieux qu’au début de la saison et nous savons qu’il y aura des développements à venir dans le futur.

« Dans l’ensemble, je pense que c’est là que nous en sommes, et dimanche, je pense que nous espérions un meilleur rythme dans l’ensemble après avoir vu la qualification.

Cependant, il s’agit toujours d’une avancée significative par rapport à l’année dernière, et Binotto est parfaitement disposé à regarder le bon côté des progrès de son équipe.

« Dans l’ensemble, c’était quand même un bon week-end et nous devrions garder la tête haute et [be] positif”, a-t-il ajouté. « Nous avons eu une pole, ce que je pense était exceptionnelle, la deuxième pole consécutive, montrant les progrès de l’équipe et de la voiture.

« Et nous sommes troisièmes au championnat des constructeurs – ce n’est que de deux points mais cela montre que nous progressons.

«Je pense qu’il y a des points positifs du week-end mais certainement à la fin, des choses à apprendre.

«Maintenant, nous avons trois courses d’affilée dans les prochaines semaines. L’équipe sera certainement concentrée, positive et essaiera de faire mieux à l’avenir. »

