Binotto: Ferrari se concentre entièrement sur l’année prochaine

Selon le directeur de l’équipe Mattia Binotto, Ferrari est déjà pleinement concentré sur la saison de Formule 1 2022, ce qui suggère que 2021 sera une année pour faire du surplace pour la grande équipe italienne.

Un résultat raisonnable au récent Grand Prix d’Émilie-Romagne a été une étape positive pour l’équipe qui avait glissé de façon alarmante dans l’ordre hiérarchique l’année dernière.

Mais les mois d’hiver semblent avoir été productifs pour la Scuderia car Charles Leclerc est catégorique sur le fait qu’il a un meilleur équipement à sa disposition cette année qu’il ne l’a fait l’année dernière.

Il devrait le savoir, alors que le nouveau venu Carlos Sainz apprend encore les ficelles du métier et qu’il ne peut que comparer à la McLaren qu’il a conduite l’an dernier.

S’exprimant à la suite d’un week-end dramatique à Imola, avec Charles quatrième et Carlos cinquième dans les voitures rouges, Binotto a révélé aux journalistes: «La voiture pour 2021 est là où nous nous attendions, la corrélation avec nos données est excellente.

«Est-il temps de passer à 2022? Nous avons déjà changé de janvier. L’équipe est entièrement concentrée sur l’année prochaine. Nous aurons encore du développement en 2021, mais ce n’est pas notre priorité. »

L’ordre hiérarchique à ce stade précoce de la saison est que Mercedes et Red Bull sont presque à égalité, ou très peu ou pas du tout pour séparer les packages. McLaren a pris la route avec un retour à Merc-power et est troisième, avec Ferrari là-bas ou à peu près et le reste pas loin derrière.

Binotto a reconnu: «Je peux confirmer que Mercedes et Red Bull sont toujours en tête. Je ne pense pas que cela puisse être une surprise. L’écart était si grand l’année dernière. Je suis en quelque sorte déjà satisfait de ce que nous avons réussi à faire mais ce sera une bataille serrée avec McLaren pour la troisième place.

«Est-ce notre objectif pour la saison? Nos objectifs sont souvent répétés, c’est encore de prouver que nous pouvons progresser dans ces domaines. Si on peut le faire, c’est vraiment une mentalité et on ne verra qu’à la fin quel est le résultat.

“Mais il est plus important pour moi de montrer que nous sommes capables de courir et de cela, nous avons un bon point de départ, je pense”, a ajouté Binotto.