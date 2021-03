Binotto: Ferrari va gagner, mais je ne peux pas dire quand

Bonne nouvelle pour les fans de Ferrari, le patron de l’équipe Mattia Binotto pense qu’un titre de champion «viendra». Mauvaise nouvelle, il ne peut pas dire quand.

Ferrari a remporté un titre mondial pour la dernière fois en 2007 avec Kimi Raikkonen battant le duo McLaren de Lewis Hamilton et Fernando Alonso d’un seul point.

Un an plus tard, la Scuderia a remporté la couronne des constructeurs, et c’est la dernière des grandes pièces d’argenterie.

Bien que l’équipe ait été finaliste des deux championnats à plusieurs reprises depuis, elle n’a pas réussi à franchir la ligne.

Ajoutant à leur misère, la forme de Ferrari a piqué du nez la saison dernière, l’équipe tombant à la sixième place du championnat sans avoir remporté un seul grand prix.

La bonne nouvelle est que Binotto est convaincu que la sécheresse prendra fin un jour. Mais quand, il ne peut pas le dire.

«Je suis fier d’être à la tête d’un groupe de personnes extraordinaires», a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport. «Je crois que le travail est un outil pour atteindre les objectifs.

«Le championnat du monde viendra car, grâce au travail de chacun de nous et au soutien que nous recevons, nous pourrons devenir la meilleure équipe de toutes.

« Quand je ne sais pas, mais je suis sûr que ça viendra. »

Ce ne sera pas cette saison avec le patron de l’équipe disant que si Ferrari a produit une meilleure voiture, ils ont été entravés par la décision de l’année dernière de courir les voitures 2020 dans le championnat de cette année.

Les équipes n’ont reçu que deux jetons de développement pour améliorer leurs voitures.

« Nous sommes conscients que nous n’avons pas comblé l’écart avec les meilleurs, également parce que la voiture est restée largement gelée », a-t-il déclaré.

«Pourtant, j’ai entendu des rumeurs selon lesquelles nous devrions encore faire des proclamations de victoire, simplement parce que nous sommes Ferrari. Je pense que ce n’est pas honnête.

«Mais pour notre part, nous montrerons que les progrès sont réels et que nous avons la capacité de reprendre le combat pour les positions qui nous concurrencent. Je me sens capable de le promettre.

Le début de la saison est presque là… Bienvenue à notre week-end #BahrainGP, #Tifosi ❤️ # essereFerrari 🔴

Pour cette année, concède Binotto, la bataille sera entre Mercedes et Red Bull pour les titres mondiaux.

« Je pense que le combat entre Mercedes et Red Bull sera beaucoup plus serré que l’an dernier », a déclaré l’Italien.

«Malgré le fait que l’équipe de Milton Keynes ne soit pas compétitive pour le championnat depuis sept ans, elle a su résister tout en maintenant une stabilité enviable.

Cette saison, Ferrari a un nouveau pilote avec Carlos Sainz qui rejoint l’équipe en tant que coéquipier de Charles Leclerc.

