Binotto heureux que Carlos Sainz remette en question les stratégies

in

Mattia Binotto est heureux que Carlos Sainz ait remis en question la stratégie de son équipe pour lui lors du Grand Prix de Hongrie.

Le Ferrari pilote a pris un excellent départ à Budapest, passant de P14 à P6 dans les premières étapes, évitant le chaos qui se déroulait devant lui.

Il s’est alors retrouvé coincé derrière les voitures plus lentes de Yuki Tsunoda et Nicholas Latifi, et remarquant cela, les rivaux derrière se sont arrêtés tôt pour essayer de retirer le dégagement.

Son équipe a voulu l’amener peu de temps après pour se prémunir contre cela, mais il leur a dit que non, au lieu de cela, il a dit qu’il avait assez de rythme pour exécuter le dépassement sur ceux qui l’avaient précédé une fois qu’ils s’étaient arrêtés.

Ils ont écouté, et cela s’est avéré être la bonne décision car il a mis le pied à terre quand il avait de l’air pur et a ainsi fait le saut sur l’AlphaTauri et la Williams.

Binotto ne pense pas que l’équipe ait nécessairement commis des erreurs en décidant de la stratégie d’origine, mais n’a aucun problème à ce que Sainz leur dise de la changer non plus.

“Ce sont des conclusions que nous arrivons ensemble”, a-t-il déclaré selon motorsport.com.

« C’est donc notre façon d’aborder, d’avoir une discussion ouverte à la radio, de s’assurer que dans certaines conditions, nous arrivons à la bonne conclusion.

« Je pense que nous avons toujours eu de bonnes stratégies, qui ont été appliquées non seulement grâce au stratège mais grâce à la contribution des pilotes, qui sont ceux qui conduisent la voiture et connaissent les conditions autour de la piste.

« Donc, je ne pense pas que ce soit une erreur de jugement, car le dernier appel a été fait par le stratège. Le chauffeur a suggéré quelle était son impression d’être là, nous passons en revue notre simulation ou nos évaluations, [and] nous avons conclu que c’était le bon choix.

« Donc, dans l’ensemble, [I am] content [with] la façon dont fonctionne cette communication. Et cela montre comment l’équipe fonctionne correctement.

P3 confirmé 🏆!! Mon deuxième podium pour la @ScuderiaFerrari et super content pour toute l’équipe après tous les efforts que nous avons mis dans cette première partie de saison. Ça vient (encore) d’une manière atypique….mais bravo 🥂!! FORZA FERRARI

–#Carlossainz pic.twitter.com/fEcEisXDp6 – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 1er août 2021

La marchandise Ferrari de Carlos Sainz est disponible via la boutique officielle de Formule 1

L’appel de Sainz s’est avéré crucial puisqu’il a franchi la ligne en P4 et a finalement marqué un podium grâce à la disqualification de Sebastian Vettel.

Il dit que cela montre que lui et l’équipe commencent à cliquer et s’attend à ce que de telles conversations deviennent plus régulières à l’avenir.

« C’est le genre de chose qui [comes with] plus de courses avec l’équipe », a-t-il déclaré.

« Nous allons juste devenir plus forts et il sera plus facile de performer à un niveau supérieur une fois que nous nous connaîtrons mieux. »