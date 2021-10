Binotto : Laurent Mekies peut faire un excellent travail

Après avoir raté le Grand Prix de Turquie 2021, le directeur de l’équipe Ferrari Mattia Binotto prévoit de sauter plus de courses pour se concentrer sur le développement de la voiture 2022 de l’équipe, confiant que le directeur de course Laurent Mekies peut faire un excellent travail.

Binotto s’exprimait sur le site officiel de la Formule 1 pour expliquer comment il prévoyait de gérer son temps d’ici la fin de la saison de la meilleure façon pour prioriser le développement de la Red Car de l’année prochaine, tout en gérant la campagne actuelle de F1 de son équipe.

Parlant de la course turque – où Ferrari a fait ses débuts avec son groupe motopropulseur amélioré sur la voiture de Carlos Sainz, après que Charles Leclerc ait reçu la sienne en Russie – Binotto a déclaré : « C’est l’une des courses que je visais pour être de retour à la maison.

« De toute évidence, le calendrier a changé plusieurs fois depuis le tout début, alors j’ai un peu changé mes plans, mais la Turquie était certainement l’un de ceux-là.

« Je sauterai au moins deux autres courses avant la fin de la saison. Pour le moment, je prévois le Mexique et le Brésil », confirmant qu’il sautera plus de courses.

Sauter toutes ces courses est pour une bonne raison, car le patron de Ferrari a un tas de tâches à accomplir chez lui, développer la voiture qu’il alignera en 2022, et sur laquelle il a placé tous ses espoirs de résurgence.

Il a déclaré : « La raison en est, comme vous pouvez l’imaginer, en particulier au Mexique et au Brésil, outre-mer, c’est un long voyage, alors qu’ici à Maranello, il y a beaucoup à faire, clairement beaucoup à faire.

« C’est toute une équipe à gérer, à la fois le châssis et le groupe motopropulseur, et toute l’organisation. En termes de développement 2022, nous sommes certainement dans une phase critique, où le temps se rapproche de plus en plus », a averti Binotto.

L’Italien d’origine suisse a poursuivi : « De la façon dont je gère le week-end de course… jeudi et vendredi, étant au bureau, je peux certainement être plus concentré sur ce qui se passe ici à Maranello.

« Le samedi et le dimanche, il est entièrement dédié au week-end de course. Les réseaux me manquent dans le paddock, mais Laurent Mekies peut faire un excellent travail.

« Je suis très content de la façon dont il gère toute l’équipe quand je ne suis pas là, donc je suis très content de ça », a-t-il déclaré en louant Mekies.

« On me dit aussi que le vol pour Istanbul était très cahoteux, donc je suis très heureux de sauter! » Binotto a conclu en plaisantant.

Ferrari est en lutte pour la troisième place du classement des constructeurs avec McLaren et compte 7,5 points de retard sur l’équipe basée à Woking avec six courses à disputer cette année.