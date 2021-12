Binotto : l’avenir de Sainz à discuter pendant l’hiver

Carlos Sainz a livré une impressionnante première saison de Formule 1 avec Ferrari, le directeur de l’équipe Mattia Binotto révélant que l’avenir de l’Espagnol sera discuté pendant la trêve hivernale.

Sainz a fait une transition en douceur vers Ferrari cette année, puisqu’il a fait de Maranello sa maison en un rien de temps, et était à son meilleur niveau en terminant sa saison sur le podium à Abu Dhabi, se classant cinquième au classement des pilotes devant son coéquipier Charles Leclerc.

Les médias ont interrogé Binotto sur le moment choisi pour discuter de l’avenir du Sainz avec l’équipe après le GP d’Abu Dhabi.

Sainz a fait une excellente année

« Je pense que Carlos a fait une excellente année », a commencé Binotto.

« Quand nous avons signé il y a un an, nous avons dit que l’heure d’hiver, c’est donc l’heure d’hiver, [is] le bon moment pour s’asseoir et faire le bilan de la saison.

« C’est quelque chose que nous ferons certainement pendant l’hiver.

« Il y aura certainement une révision complète, et de la saison elle-même, et nous commencerons à discuter de ce que peut être notre avenir », a confirmé Binotto.

Ferrari a la meilleure équipe de pilotes en F1

Le patron de la Scuderia a ensuite expliqué les raisons de la signature de Sainz après avoir montré la porte à son prédécesseur, le quadruple champion Sebastian Vettel.

« Lorsque nous avons signé avec Carlos, l’objectif était d’avoir deux bons pilotes qui étaient de bons coureurs, cohérents et capables de marquer des points pour l’équipe », a-t-il déclaré.

« Je pense que c’est ce que nous avons obtenu cette saison. Je suis donc très fier d’eux deux.

« Je pense, comme je l’ai souvent dit, que nous avons la meilleure formation en Formule 1, et je suis assez content de ce que Carlos a fait cette saison », a-t-il révélé.

« Étant sa toute première saison avec Ferrari, ce n’était pas simple et évident.

« Nous avons signé avec lui parce que nous avons dit qu’il était un bon coureur, régulier, qu’il marquait toujours de bons points. Mais je pense que c’est aussi un bon apprenant », a souligné l’italien d’origine suisse.

« Au cours de la saison, il s’est amélioré et je pense que la fin de la saison est sa meilleure partie de toute la saison », a conclu Binotto.

Clause de sortie de Leclerc

L’autre pilote de Ferrari, Charles Leclerc, qui s’auto-isole actuellement après avoir contacté Covid-19 pour la deuxième fois, est sous contrat à long terme avec Ferrari jusqu’en 2026.

Cependant, Gazetta Dello Sport a rapporté que le Monégasque a une clause de sortie basée sur les performances dans son contrat, ce qui lui permet de se libérer de son engagement envers l’équipe s’ils ne parviennent pas à obtenir la troisième ou plus haute au classement des constructeurs.

Leclerc a terminé cette saison septième au tableau des pilotes, à deux positions de son coéquipier, ce dont le joueur de 24 ans ne sera pas content et cherchera un redressement en 2022.

Ferrari a parlé de ses chances pour l’année prochaine, lorsque les nouvelles réglementations aérodynamiques et pneumatiques entreront en vigueur, l’équipe soulignant que toute leur concentration est sur une résurgence du rouge en 2022, toutes les équipes repartant de zéro.

Si la clause de sortie de Leclerc n’est pas qu’une rumeur, cela signifie que la pression sera sur l’équipe de Maranello pour livrer à leur pilote vedette une voiture décente avec laquelle il pourra se battre pour des victoires, et peut-être le titre.