Binotto : L’équipe a fait des innovations importantes pour la voiture 2022

Ferrari a terminé cette saison de Formule 1 à la troisième place du classement des constructeurs, mais cherche à faire une percée l’année prochaine, Mattia Binotto affirmant que l’équipe a fait des innovations importantes avec la voiture 2022.

La saison 2020 a été inoubliable pour Ferrari, alors que l’équipe a enduré une saison sans victoire en route vers une misérable sixième place dans le tableau des constructeurs avec une voiture lente entachée par un groupe motopropulseur sous-performant.

Malgré les limitations du développement de la voiture cette année et l’annonce que l’équipe se concentre pleinement et prioritairement sur 2022 et sur la voiture qui doit être construite conformément à la nouvelle réglementation aérodynamique, l’équipe a pu récupérer quelques performances en introduisant un nouveau groupe motopropulseur. mi-saison, et terminant troisième des championnats par équipes après avoir battu McLaren.

Des innovations tant sur le bloc moteur que sur le châssis

En parlant de la nouvelle voiture, Mattia Binotto a affirmé que l’équipe avait de nombreuses innovations intégrées dans le chargeur 2022, qui n’a pas encore été nommé.

« Si je regarde la voiture 2022 et le groupe motopropulseur 2022, croyez-moi, il y a beaucoup d’innovations dedans », a-t-il déclaré à Autosport.

«Je pense que la façon dont toute l’équipe d’ingénierie a affronté le nouveau design, le nouveau projet et la réglementation 2022, qui étaient une grande discontinuité, était certainement avec un esprit plus ouvert qu’auparavant. Je peux moi-même le mesurer en regardant la voiture elle-même, la façon dont elle progresse, et certainement avec la quantité d’innovation que nous y mettons.

« Sur le bloc d’alimentation, il est très différent de l’actuel, à l’exception de l’hybride », a poursuivi Binotto. « Pour l’hybride, nous l’avons introduit en 2021, car nous anticipions ce qu’auraient été les règles de 2022.

« Il y aura quelques changements au système hybride pour 2022, d’abord pour la réglementation, car plus de capteurs sont requis de la FIA dans tous les systèmes pour une meilleure police. Mais le système global est très similaire à celui que nous avons et celui que nous avons couru à la fin de la saison », a-t-il expliqué.

« Mais le reste, en particulier sur le moteur à combustion interne, je dois dire que c’est très différent. Nous avons un nouveau carburant, qui est l’éthanol à 10 pour cent, qui d’une manière ou d’une autre a beaucoup changé la combustion.

«Nous perdons tous plus ou moins 20 chevaux, ce qui signifie en quelque sorte que la combustion elle-même est assez modifiée. Il y avait donc beaucoup d’opportunités de développement sur le groupe motopropulseur et nous l’avons beaucoup changé », a révélé le patron de Ferrari.

Binotto a ensuite parlé du châssis de la nouvelle voiture en disant : « Je pense que la façon dont nous avons abordé l’exercice était vraiment ouverte d’esprit.

« Et quand on regarde le concept de la voiture, ce qui était possible ou non, ce ne sont pas seulement les formes extérieures mais tout ce que vous auriez pu faire sous la carrosserie, en termes d’agencement, en termes de conception de suspension en termes d’architecture complète, y compris comme bien l’unité de puissance et son architecture.

« Je pense que l’équipe a fait des innovations importantes et la conception globale que nous sommes en train de finaliser est assez différente du projet 2021 », a souligné l’homme de 52 ans.

Lancement de la nouvelle voiture

Binotto a révélé lors de l’événement médiatique annuel de Noël de fin d’année de Ferrari, la date provisoire à laquelle ils planifient leur chargeur 2022.

« La voiture sera présentée mi-février », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas encore décidé de la date. Du 16 au 18 février, ce sera la date, mais c’est quelque chose qui sera finalisé dans les prochaines semaines.

La gamme de pilotes Ferrari restera inchangée avec Carlos Sainz et Charles Leclerc conduisant les efforts de l’équipe au cours de la saison à venir, mais il reste à voir si la Red Machine 2022 sera assez bonne pour que les deux jeunes pilotes talentueux se battent à l’avant de la Grille F1.