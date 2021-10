Binotto : mise à niveau de l’unité de puissance nous donnant un petit avantage

Mattia Binotto était absent du mur des stands de Ferrari lors du Grand Prix de Turquie 2021, où ses deux pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz se sont respectivement classés quatrième et huitième, un résultat que Binotto attribue à la nouvelle mise à niveau du groupe motopropulseur qui leur donne un petit avantage.

Leclerc a reçu le groupe motopropulseur amélioré le week-end du Grand Prix de Russie, où il est parti 19e, et a montré un rythme encourageant alors qu’il montait dans l’ordre dans les points, avant un mauvais appel de stratégie lorsque la pluie est arrivée en fin de course, a vu lui termine 15ème. Le rythme était pourtant là.

Sainz a reçu l’unité de puissance améliorée lors de la prochaine course en Turquie, a également commencé 19e et a terminé à une solide huitième place après avoir réussi quelques dépassements divertissants, alors qu’il traversait la grille; ses performances confirmant l’amélioration promise par le nouveau groupe motopropulseur Ferrari.

Binotto a parlé sur le site officiel de la Formule 1 de l’unité améliorée et des avantages en termes de performances qu’elle offrait à l’équipe et à ses pilotes.

« Cela nous donne un petit avantage », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas le quantifier sur le temps au tour car cela dépend de la piste. Ce n’est pas seulement de la puissance ICE pure, c’est de la récupération d’énergie, donc c’est un peu complexe.

« Mais cela nous donne certainement un avantage », a répété Binotto, et a poursuivi: « Si je regarde aussi bien la quali avec Charles, c’était le… quatrième [fastest] chrono. Si je regarde derrière lui, c’était très serré, et je suis presque sûr que quelques positions auraient été perdues sans cette spécification.

Le patron de l’équipe a souligné que la décision de donner à ses pilotes la mise à niveau de la puissance a été prise en vue de 2022, car l’équipe cherche à avoir une unité de puissance compétitive avant que le gel du développement prévu (sur le développement de l’unité de puissance) ne devienne effectif l’année prochaine.

« Comme nous l’avons dit au tout début avec Charles, lorsque nous avons présenté [the new hybrid system] à Sotchi, le premier objectif était d’essayer d’augmenter notre expérience dans la perspective de 2022 », a insisté Binotto.

« C’est pourquoi nous l’avons introduit le plus tôt possible, en essayant de le précipiter, en prenant également des risques, mais tout cela n’est qu’une évaluation des risques.

« Évidemment pour nous, c’est clair [that we need to] obtenir le kilométrage sur la bonne voie et faire notre propre expérience avant 2022 lorsque les groupes motopropulseurs seront gelés… Pour nous, c’était la clé et la raison [for the change], » il expliqua.

Bien que la troisième place du classement des constructeurs n’ait pas été une priorité pour la Scuderia au début de cette saison, car ils se sont concentrés sur la construction d’une voiture compétitive pour 2022 dans le cadre du nouveau règlement aérodynamique, mais au fur et à mesure que la saison avançait, l’équipe de Maranello ne se retrouve qu’à 7,5 points de retard. McLaren qui est actuellement troisième. Avec six courses à disputer, Ferrari est sur le point d’usurper la tenue de Woking, ce que Binotto admet être une cible réaliste maintenant.

« [P3] est certainement un objectif que nous avons déjà communiqué à l’équipe », a-t-il admis. «Je pense que tout le monde est d’accord avec ça.

« Ce serait formidable de terminer troisième, espère Binotto. « Alors oui, nous avons l’intention de terminer, ou du moins notre objectif est de terminer troisième à la fin de la saison. »

Ferrari a connu une saison 2020 misérable où ils ont terminé à la sixième place du classement des constructeurs. Ils ont montré une certaine amélioration cette année, mais l’équipe espère que 2022 sera l’année où ils feront leur percée, une année où le sport subit un changement majeur de réglementation.