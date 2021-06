Binotto : Nous aurions dû régler le problème il y a deux ans

in

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré qu’il avait peu de mots pour décrire le décevant Grand Prix de France 2021 de son équipe, un week-end inutile pour les Reds, mais a trouvé le temps de creuser une excuse vieille de deux ans dans ses archives croissantes d’absolutions.

Tifosi a été prévenu que le Circuit Paul Ricard ne serait pas gentil avec eux et en effet ce n’était pas le cas car aucune des voitures n’a terminé dans le point ; Carlos Sainz n’est bon que 11e et Charles Leclerc 16e. Un week-end lamentable pour l’équipe autrefois la plus puissante.

Binotto, sans responsabilité apparente de responsabilité, continue de trouver des excuses pour l’équipe inepte qu’il est maintenant chargé de diriger seul, et les conséquences sont alarmantes si le rouge est la couleur que vous utilisez.

S’adressant aux journalistes après un week-end lamentable au cours duquel leurs rivaux au championnat, McLaren, étaient les meilleurs du reste en quatrième et cinquième position, Binotto a admis : « Je n’ai pas grand-chose à dire.

« Une course très fatigante et difficile pour nous aujourd’hui. Nous n’avons pas été en mesure de faire fonctionner les pneus comme nous aurions dû le faire et je pense que nos performances ont vraiment eu du mal avec les pneus.

“Je ne pense pas que cela reflète le véritable rythme de la voiture ou les performances elles-mêmes, mais c’est quelque chose que nous devons apprendre et aborder, pas dans un avenir immédiat mais à moyen et long terme.”

Ferrari a surpris tous y compris eux-mêmes avec le rythme qu’ils avaient à Monaco et aussi à Bakou, mais la nature du circuit avide de puissance du Castellet, avec ses longues lignes droites, faisait bien défaut à Ferrari.

Mais pas de surprise pour Binotto et ses hommes : « Nous savions que ce circuit serait difficile. Des virages à grande vitesse où vous mettez beaucoup d’énergie dans les pneus, des conditions chaudes.

Le patron de l’équipe a ensuite fait la lumière sur une excuse vieille de deux ans qu’il a invoquée : « Si vous regardez à nouveau il y a deux ans, nous étions vraiment en difficulté ici, donc je pense que ce sont les caractéristiques de notre voiture. Ce n’est pas une piste qui nous va bien.

« Mais au final, ça fait deux ans qu’on a eu le problème. On aurait dû l’aborder, ce n’est pas encore le cas donc c’est pourquoi regarder vers l’avenir est important pour en tirer les leçons, pour faire le tri.

« Pour nous, il est plus important de comprendre et de l’aborder définitivement pour l’année prochaine. La principale inquiétude pour nous est que cela se produira sur plus de courses, mais pas sur toutes les pistes. Nous devons nous préparer à cette situation », a ajouté Binotto.

Cela se traduit par : Ferrari ne sait tout simplement pas ce qui ne va pas avec sa voiture ou comment le réparer et nous ne le saurons pas parce que nous nous concentrons sur ne pas construire un autre citron pour 2022.

La preuve de la confusion est que leurs deux pilotes étaient perplexes face à la chute de leurs voitures dimanche, avec Charles Leclerc rapportant après la course : « Nous devons vraiment comprendre pourquoi, comme avec les deux voitures, nous avons énormément souffert, chute massivement

« Le rythme est là les deux premiers tours avec les pneus, puis tout le monde continue à ce rythme et nos deux voitures commencent à baisser. C’est là qu’il faut travailler en ce moment et il faut vraiment comprendre cet enjeu », a insisté Leclerc.

Sainz était tout aussi déconcerté : “Dès les tours à la grille, et honnêtement, le rythme de course du premier tour n’était pas là et nous dégradions massivement les pneus.”

“C’est quelque chose que je n’ai jamais vécu auparavant et c’est quelque chose que nous devons vraiment comprendre car il est assez évident que dans certaines de ces conditions du dimanche, nous ne traitons pas très bien les pneus et nous reculons”, a expliqué Sainz.