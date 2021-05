Binotto: Nous avons fait un pas en avant significatif

Après le Grand Prix d’Espagne de dimanche, Ferrari, l’équipe la plus ancienne et la plus soutenue de Formule 1, a un nouveau printemps dans sa foulée après une année au cours de laquelle elle est tombée à son plus bas niveau en 40 ans, ce qui suggère qu’un renouveau attendu depuis longtemps a peut-être commencé.

Après avoir terminé la saison dernière sans victoire et sixième au classement général, Ferrari peut actuellement prétendre être la troisième équipe la plus rapide après quatre courses en 2021 – même si elle est actuellement quatrième et cinq points derrière McLaren.

Charles Leclerc, maintenant à un point derrière Lando Norris de McLaren, quatrième au classement, s’est qualifié à trois reprises cette année et a terminé parmi les six premiers à chaque course.

Il a terminé quatrième du Circuit de Barcelona-Catalunya derrière les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas et Max Verstappen de Red Bull.

Le parcours de 18 points de Ferrari depuis le Circuit de Catalunya était la troisième meilleure performance de toutes les équipes, l’Espagnol Carlos Sainz rentrant septième.

“Nous rentrons chez nous en pensant que nous avons fait un pas en avant significatif par rapport à ce que nous étions en 2020”, a déclaré le chef d’équipe Mattia Binotto.

Après quatre courses l’année dernière, Ferrari était également quatrième au classement général, mais avec 43 points par rapport à ses 60 actuels.

“Je ne pense pas qu’il y ait une grande faiblesse comme il y en avait peut-être un peu plus l’an dernier sur le rythme de la course”, a déclaré Leclerc, dont la prochaine course sera à domicile à Monaco.

«J’ai l’impression que cette année, c’est beaucoup plus équilibré et nous sommes en fait plus forts en qualifications et en course.»

Sainz, qui a quitté McLaren pour remplacer le quadruple champion du monde Vettel, est toujours à la hauteur dans son nouvel environnement, mais a marqué en trois courses.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les gens ne se moquaient plus de Ferrari, Leclerc, 23 ans, avait l’air perplexe: «Je n’ai jamais vraiment pensé que les gens se moquaient de nous. «Nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes.

L’année dernière a été définitivement une saison difficile à accepter là où nous étions, mais je pense que l’équipe a fait un excellent travail… nous avons travaillé de la meilleure façon possible je pense depuis ce moment-là », a ajouté le pilote Ferrari. (Reportage par Alan Baldwin)