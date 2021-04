Binotto: Nous devons continuer comme ça

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, peut respirer plus facilement après le Grand Prix d’Émilie-Romagne 2021 dans lequel Charles Leclerc et Carlos Sainz ont terminé respectivement quatrième et cinquième confirmant, au moins, que les Reds ont une bien meilleure voiture que l’année dernière.

Cependant, aussi bons que ce fût à domicile hier, ils étaient encore loin de la plus haute marche du podium alors que le vainqueur de la course Max Verstappen dans le Red Bull franchissait la ligne avec 25 secondes d’avance sur la meilleure voiture rouge.

Ferrari a titré son rapport post-Imola: «De bons points mais un soupçon de déception.»

Lors d’une journée qui a commencé humide et s’est terminée sèche, Leclerc a livré une performance courageuse et fougueuse qui est devenue sa marque de fabrique, à un moment donné, il a terminé deuxième avec un gros avantage sur Norris en troisième.

Mais le drapeau rouge déclenché au 32e tour, pour dégager les débris causés par la collision entre la Mercedes de Valtteri Bottas et la Williams de George Russell, n’a fait aucune faveur au Charles.

L’arrêt qui a suivi a donné un concertina au peloton et au redémarrage, McLaren de Norris a été acheté pour réclamer la troisième place où il est resté, derrière Verstappen et Lewis Hamilton qui ont pris d’assaut la deuxième place après l’avoir presque échoué définitivement à Tosa.

Cela a également mis Sainz en jeu, l’Espagnol plus tôt ressemblant un peu à son prédécesseur avec une performance en lambeaux qui l’énervait au point de crier à la radio: «Combien d’erreurs vais-je faire?»

Sur quoi on lui a dit sur la radio de l’équipe de se calmer, ce qu’il a fait et, aidé par l’arrêt de course, il a délivré une bien meilleure seconde moitié de course pour terminer à quelques secondes de Leclerc, qui a à peine mis un pied de mal toute la journée et a été le meilleur homme tout le week-end en rouge.

Le chef d’équipe Mattia Binotto a résumé après la course: «Sur une piste complètement différente et dans des conditions très différentes de la première course de la saison, ce résultat confirme que le travail que nous faisons va dans la bonne direction.

«Le fait que nous soyons mécontents de ne pas avoir mis au moins un pilote sur le podium en est une preuve supplémentaire. Nous pouvons certainement dire que le résultat de ces deux premières courses est positif.

«Ce n’est pas depuis la seconde moitié de 2019, en particulier les courses au Japon et au Mexique cette année-là, que nous n’avons eu les deux pilotes aux points dans deux courses consécutives. Il faut continuer comme ça et montrer, course par race, que l’on sait s’améliorer. Maintenant, j’ai hâte d’aller à Portimão pour le prochain Grand Prix! » conclut Binotto.

Le rapport ajoute: «Ferrari peut quitter Imola en sachant que les travaux effectués sur la SF21 ont produit un progrès certain par rapport à la voiture de l’année dernière.

«De plus, comparé à la course à Bahreïn, le rythme de course à Imola correspondait à ce qui avait été vu en qualifications, mieux que les rivaux les plus proches sur le mouillé et similaire sur le sec.»

Leclerc a ensuite déclaré: «C’était une course intéressante, bien qu’un peu frustrante car j’étais vraiment bien placée avant le drapeau rouge qui a anéanti l’avantage que nous avions accumulé dans la première partie de course.

«Malheureusement, j’ai eu du mal après le redémarrage, car j’étais vulnérable dans les lignes droites et cela rendait difficile le combat ou la défense des autres. En fait, nous avions pris un peu de pari avec un peu plus d’appui, ce qui nous a aidés sous la pluie, mais nous a rendu la tâche plus difficile quand il faisait sec dans la deuxième partie de la course.

«Dans l’ensemble, je suis très satisfait de la performance que nous avons eue aujourd’hui. Il y a certainement beaucoup de motivation. Nous nous battons pour des positions plus intéressantes maintenant et c’est positif. Nous travaillons bien et si nous continuons, je suis sûr que nous nous battrons bientôt pour les premières places.

Sainz a déclaré à propos de ses aventures: «Mon rythme était très fort sur le mouillé et aussi très solide sur le sec, donc j’en suis content. J’étais assez à l’aise tout au long, et commencer P11 avec une finition P5 est encourageant.

«J’ai juste besoin de garder la tête baissée et de continuer à travailler dans cette direction, car je pense que c’est la bonne. Accumuler des points solides aujourd’hui a été définitivement une bonne chose pour l’équipe et je suis très satisfait du double des points pour terminer », a ajouté l’Espagnol sans mentionner ses caprices au début de la course.

Binotto, son équipe à Maranello semble tourner la chance avec le SF21 beaucoup plus efficace que le triste SF1000 de l’année dernière.

Il reste à voir dans quelle mesure ils peuvent évoluer et développer le paquet actuel.

La réalité, pour l’instant, est qu’ils devront trouver quelque chose de plus pour battre une McLaren résurgente à la troisième place de l’ordre hiérarchique de la F1, alors qu’il est juste de dire que le mélanger avec les Mercs et les Bulls cette saison est un pont trop loin pour le Scuderia.