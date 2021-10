Binotto : Plus important d’être Ferrari que de gagner

in

Mattia Binotto doit avoir un ange gardien sur son épaule, capable de conserver son poste de directeur de l’équipe Ferrari au milieu des temps sombres de Maranello qui, dans le passé, a eu une porte tournante pour les patrons sous-livrants.

Mais les temps ont changé, évidemment, alors que Binotto reste à son poste pour parler de l’avenir et expliquer pourquoi «être Ferrari» est plus important que de gagner pour l’équipe sous son commandement.

Après le départ de Stefano Domenicali de la Ferrari porte tournante en 2014, Marco Mattiacci est entré pour une saison avant d’être remplacé par l’impopulaire et impétueux Maurizio Arrivabene, qui était comparativement beaucoup plus efficace en tant que team manager que Binotto mais a été licencié (par feu Sergio Marchionne) à fin 2018, alors que l’équipe a fait un choix entre la paire.

Depuis la promotion de Binotto à la barre en 2019, Ferrari a remporté trois fois (avec un moteur discutable) et a marqué 25 podiums, au cours d’une période presque similaire sous Arrivabene, la Scuderia a remporté 13 fois et 88 podiums.

Cependant, cela ne semble pas avoir d’importance pour les pouvoirs invisibles au-dessus de la tête de Binotto et de l’homme lui-même, tant qu’ils sont Ferrari… Oui, faites les choses à la manière de Ferrari, ce qui n’est pas seulement gagner selon l’ingénieur devenu chef d’équipe.

Dans une interview avec The Guardian, Binotto a expliqué sa philosophie : « S’identifier. C’est quelque chose d’unique, c’est Ferrari, cela inclut toutes nos valeurs et tous ceux qui travaillent chez Ferrari. Il est très important que nous comprenions que c’est une famille unique, une chose unique.

« Je dis toujours à mes gars qu’il est plus important d’être Ferrari que de gagner parce que gagner sera une simple conséquence. Si nous sommes capables d’être Ferrari et de bien travailler, gagner en sera la conséquence.

« J’utilise l’exemple de Gilles Villeneuve comme étant un pilote fantastique mais en réalité il a vraiment très peu gagné. La façon dont il se comportait, la façon dont il conduisait, sa passion ont fait la différence », a rappelé Binotto de la légende Ferrari, admiré pour son esprit et sa ténacité, quel que soit l’engin qu’ils lui ont donné à conduire.

Hélas, le grand Gilles a été tué lors des qualifications pour le Grand Prix de Belgique, à la suite d’une méchante querelle générée par Didier Pironi ignorant les ordres d’équipe quelques semaines plus tôt pour voler la victoire de son coéquipier Villeneuve au Grand Prix de Saint-Marin à Imola, en ignorant un ordre d’équipe de maintenir la station.

Ironiquement, Binotto évoque un exemple de gestion atroce des pilotes par les patrons de Ferrari à l’époque.

Néanmoins, l’esprit de Villeneuve vit à jamais dans le cœur de Tifosi pour sa bravoure et son style de conduite sans compromis. L’essence de cet esprit est clairement plus importante pour Binotto que de livrer la grande argenterie à la salle des trophées au n°4 Via Abetone Inferiore.

Historiquement, lorsque les choses ne vont pas bien pour l’équipe la plus performante du sport sur la bonne voie, cela devient assez mouvementé à mesure que le jeu du blâme bat son plein, et cette porte tournante devient occupée, non seulement pour les directeurs d’équipe mais aussi pour les gars de la chute forcés de marcher sur la planche de la culpabilité.

Cette culture est en train de changer, insiste Binotto : « Ce n’est pas en licenciant des gens qu’on fait rouler une voiture plus vite.

Et d’ajouter : « C’est quelque chose sur lequel nous avons travaillé très dur et nous travaillons toujours très dur car c’est le pire qui puisse arriver. Si vous craignez d’être blâmé, vous ne progressez pas, c’est donc quelque chose, un comportement, une culture, que nous essayons de corriger.

“Dans des moments de telles difficultés en 2020, l’équipe étant unie, aucun blâme en interne, aucune critique, mais travailler ensemble pour essayer de réagir était quelque chose dont j’étais très heureux”, a-t-il déclaré, en référence à l’une des pires saisons de l’illustre de la grande équipe. l’histoire.

Le plus glorieux fut l’incroyable succession de titres remportés par Ferrari sous l’ère Jean Todt, avec Michael Schumacher délivrant des résultats légendaires pour l’équipe, tant de victoires et tant de titres aussi. Cependant, il a fallu cinq ans à la Dream Team pour y arriver.

Mais Binotto, qui était à l’époque ingénieur moteur de test pour la Scuderia, a déjà vu : « Il y a des similitudes avec maintenant. Cela faisait longtemps que Ferrari n’avait pas gagné en 1995 et Jean Todt posait les bases de l’avenir pour mettre en place un cycle gagnant, employant de jeunes ingénieurs. Vingt-cinq ans plus tard, nous sommes dans une situation similaire.

« J’ai eu la chance de travailler avec ces gars, Jean Todt, Michael Schumacher, qui était un leader non seulement dans la voiture mais en dehors du cockpit, Ross Brawn, Stefano Domenicali… Il y avait beaucoup de gens à l’époque qui donnaient de très bons exemples qui me sont très utiles aujourd’hui.

Pour l’instant, ces exemples n’ont pas trop bien servi Binotto, mais il peut être assuré qu’il conservera son travail même s’il ne gagne pas, tant qu’ils le font à la manière de Ferrari, à savoir conduire une très mauvaise voiture de F1 jusqu’à ce que tous les morceaux tombent. elle, y compris une roue ou deux, style Gilles et laisser la victoire à Mercedes, Red Bull et autres.