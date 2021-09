Binotto : “Plus important d’être Ferrari que de gagner”

in

Il est “plus important” que Ferrari maintienne ce qui fait d’elle une Ferrari que de gagner, comme le dit Mattia Binotto, il s’agit d’une “conséquence” secondaire.

Cela fait deux ans que Ferrari n’a pas remporté un grand prix, 2007 était leur dernier titre de pilotes, et en 2008, cela a remporté leur 16e et plus récent couronne de constructeurs.

Depuis lors, la Scuderia a subi plusieurs changements, passant de la direction de Jean Todt et Ross Brawn à la direction d’antan en plaçant les Italiens en première position.

Todt a été remplacé par Stefano Domenicali, Marco Mattiacci et Maurizio Arrivabene ayant tous deux brièvement occupé le poste de patron de l’équipe avant que Binotto ne prenne le relais en 2019.

L’ancien pilote Ferrari Gerhard Berger craint qu’il ne s’agisse d’un « vœu pieux » vouloir remporter le « championnat avec les Italiens ».

Il a ajouté à Speedweek.com : « Je ne peux pas comprendre cela, car le succès se termine de toute façon en Italie car Ferrari est une équipe italienne. Pour une équipe performante, vous devez faire appel aux meilleurs au monde. »

Binotto, cependant, pense que tant que Ferrari reste «quelque chose d’unique» et est animé par la passion, c’est plus important que toute autre chose.

Habillez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

“C’est pour nous identifier”, a-t-il déclaré dans une interview au journal Guardian.

« C’est quelque chose d’unique, c’est Ferrari, cela inclut toutes nos valeurs et tous ceux qui travaillent chez Ferrari. Il est très important que nous comprenions que c’est une famille unique, une chose unique.

« Je dis toujours à mes gars qu’il est plus important d’être Ferrari que de gagner, car gagner sera une simple conséquence.

« Si nous sommes capables d’être Ferrari et de bien travailler, la victoire en sera la conséquence.

« J’utilise l’exemple de Gilles Villeneuve comme étant un pilote fantastique mais en réalité il a vraiment très peu gagné. La façon dont il se comportait, la façon dont il conduisait, sa passion ont fait la différence.

“Avoir la bonne humeur, la bonne passion, le bon esprit est la clé”, a-t-il ajouté. “Il y a quelque chose de spécial chez Ferrari, qui est une identité claire, et cette identité est notre famille.”

La chute de Ferrari ces dernières années a fait la une des journaux avec la Scuderia impliquée dans un scandale de moteur en 2019, menant à leur pire saison depuis 1980 un an plus tard.

Binotto ne montre pas de chiffres.

“Ce n’est pas en licenciant des gens qu’on fait rouler une voiture plus vite”, a-t-il déclaré. “C’est quelque chose sur lequel nous avons travaillé très dur et nous travaillons toujours très dur parce que c’est le pire qui puisse arriver.

« Si vous craignez d’être blâmé, vous ne progressez pas, c’est donc quelque chose, un comportement, une culture, que nous essayons de corriger. À des moments de telles difficultés en 2020, l’équipe étant unie, aucun blâme en interne, aucune critique, mais travailler ensemble pour essayer de réagir était quelque chose dont j’étais très heureux.

Cette saison a vu un peu de reprise de Ferrari qui est jusqu’à la quatrième place du championnat des constructeurs.

Verdict PlanetF1