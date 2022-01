Binotto reste le patron de la F1 alors que Ferrari construit pour l’avenir

Le nouveau directeur général de Ferrari, Benedetto Vigna, a dévoilé lundi une nouvelle organisation et des changements de direction, confirmant Mattia Binotto à la tête de son équipe de Formule 1.

La refonte de l’équipe de direction vise à affiner sa concentration sur la technologie et l’exclusivité des produits alors que le constructeur de voitures de sport de luxe adopte l’électrification.

Binotto sera le team principal de Ferrari dans le championnat du monde de F1 pour la quatrième année consécutive. L’ingénieur lausannois, a succédé à Maurizio Arrivabene début 2019, au plus fort d’une ascension qui l’a amené, depuis 1995, à prendre la tête de la mythique Gestione Sportiva à Maranello.

Vigna, un vétéran de l’industrie technologique et ancien cadre supérieur du fabricant de puces STMicroelectronics, a pris le poste de PDG en septembre avec pour tâche de faire entrer Ferrari dans la nouvelle ère d’une mobilité plus propre, silencieuse et interconnectée.

Les fonctions telles que « Développement de produits et recherche et développement », « Numérique et données » et « Technologies et infrastructures » relèveront désormais directement du PDG, a déclaré Ferrari dans un communiqué.

Dans le cadre de la refonte, la société a nommé Gianmaria Fulgenzi – chez Ferrari depuis 2002 et récemment responsable de la chaîne d’approvisionnement de sa division course – en tant que directeur du développement des produits, a-t-il déclaré.

Ernesto Lasalandra a été embauché par l’ancien employeur de Vigna, STMicro, pour devenir directeur de la recherche et du développement de Ferrari.

Silvia Gabrielli, qui a rejoint Ferrari en 2019 en provenance de Microsoft, a été nommée directrice du numérique et des données pour stimuler «le processus de transformation numérique dans toute l’entreprise, en garantissant des processus davantage axés sur les données et le numérique».

« La nouvelle structure organisationnelle favorisera davantage l’innovation, optimisera les processus et augmentera la collaboration à la fois en interne et avec les partenaires », a déclaré Ferrari dans un communiqué.

Ferrari a également embauché Angelo Pesci de STMicro, où il a passé plus de 20 ans à s’occuper de la planification financière, de la planification de la chaîne d’approvisionnement et des produits, des services et des opérations. Il a été nommé directeur des achats et de la qualité de la société italienne.

L’analyste de Bestinver, Andrea Trovarelli, a déclaré dans un rapport que la décision de Vigna d’embaucher deux cadres supérieurs de STMicroelectronics suggérait que le PDG « se tournait vers des alliés de confiance pour l’aider dans son redressement et pour mettre le fabricant emblématique sur la voie de l’électrification ».

Dans l’un des premiers mouvements majeurs de Vigna, Ferrari a déclaré le mois dernier qu’il secouait sa structure de direction, avec trois hauts dirigeants quittant l’entreprise.

Parmi ceux-ci figuraient le directeur de la technologie Michael Leiters et le directeur de la diversification de la marque Nicola Boari, qui ont supervisé la poussée de Ferrari au-delà de son activité de voitures de sport de luxe, avec le dévoilement en juin de sa première collection de mode interne.

Vigna dirigera la fonction « Diversification de la marque » par intérim, a confirmé Ferrari.

Et le nom de Jean Todt plane autour de Maranello

Quant à la Scuderia et Binotto, le journaliste Pepe Marino de MotoriOnline écrit : « Le parcours de Mattia Binotto à la barre n’a certainement pas été mémorable jusqu’à présent, avec seulement trois victoires, toutes en 2019 dans le contexte d’années difficiles et dans lesquelles Ferrari est essaie toujours de se réorganiser, comme le confirme l’examen officiel de l’entreprise.

« Du côté purement sportif, et en particulier de la F1, le championnat 2022 devrait représenter un tournant, compte tenu des évolutions réglementaires visant à niveler les choses en piste, ou du moins à rebattre les cartes.

« Les possibilités de développement sont limitées, donc faire une erreur avec la voiture de cette année causerait des dégâts considérables, mais cela s’applique à toutes les équipes.

« Après la « disqualification masquée » de 2020, lorsque le « super-moteur » Ferrari a été effectivement interdit par la FIA, l’équipe de Maranello a rebondi l’année dernière. Tout est concentré sur la saison qui s’apprête à débuter, avec Carlos Sainz, la bonne surprise de 2021 se rapprochant de plus en plus.

« Et le nom de Jean Todt plane autour de Maranello », a conclu le rapport MotoriOnline, faisant référence à l’ancien président de la FIA et patron des Reds au chômage à l’apogée de Michael Schumacher. (Reportage de Giulio Piovaccari ; reportage supplémentaire de GP247)