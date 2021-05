Binotto se joint à l’appel pour une solution de limite de piste “ simple ”

Avec les frustrations croissantes concernant les limites de la piste de Formule 1, Mattia Binotto dit que donner aux pilotes une liberté totale mettrait fin au débat.

Le championnat de cette année a vu les limites de la piste faire la une des journaux semaine après semaine, d’autant plus qu’ils jouent un rôle dans la lutte pour le titre.

Le championnat a commencé avec Max Verstappen, chassant Lewis Hamilton pour la victoire à Bahreïn, obligé de rendre la tête de la course au pilote Mercedes après l’avoir fait sortir de la piste.

La confusion était que les pilotes étaient autorisés, au moins jusqu’à la moitié de la course, à courir large à ce virage.

Lors de la toute prochaine course, le GP d’Émilie-Romagne, Lando Norris avait un temps au tour qui l’aurait mis P3 sur la grille supprimé pour avoir dépassé les limites de la piste alors qu’au Portugal, Verstappen aurait été en pole s’il n’avait pas couru large. Ce même week-end, il a également perdu le point le plus rapide au tour pour la même raison.

La grande question est de savoir ce qui peut être fait. La Formule 1 devrait-elle installer des pièges à gravier ou de l’herbe à chaque coin ou des bordures, voire des barrières, résoudraient-elles le problème?

Le patron de l’équipe Ferrari, Binotto, admet qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de solution simple.La meilleure option est donc peut-être de laisser les pilotes courir où ils le souhaitent.

“La question a été soulevée sur la modification des pistes, mais cela ne peut pas être fait du jour au lendemain”, a-t-il déclaré.

«Mais nous devons trouver une solution simple qui sera compréhensible pour les fans.

«Cela ne fait rien de bon pour le spectacle quand il y a des disputes constantes sur les limites de la piste pendant la course ou même après l’arrivée.

«Que peut-on mettre en œuvre maintenant? Je ne sais męme pas.

«Donner au conducteur une liberté totale? Peut-être que cela provoquerait la discussion sur les limites de l’arrêt du circuit.

«Je pense que si nous trouvons une solution simple à ce problème, ce serait la meilleure pour tout le monde.»

Cependant, le directeur de course de F1 Michael Masi admet que ce n’est pas un problème avec une solution facile car chaque piste est différente.

“Ce serait formidable si nous pouvions mettre des garde-corps partout à côté du circuit, comme dans deux semaines à Monaco ou plus tard cette année à Bakou, mais du point de vue de la sécurité, il faut trouver un équilibre”, a déclaré l’Australien.

«De plus, chaque circuit et chaque virage sont différents et les limites de la piste peuvent être un gros problème quelque part un an et pas l’autre.»

