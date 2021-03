Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a admis qu’il était soulagé de voir la confirmation des progrès réalisés par l’équipe lors de la première course de la saison de F1 2021.

Après avoir chuté à la sixième place du championnat l’an dernier, Ferrari s’est qualifié troisième plus rapide à Bahreïn et a quitté la manche d’ouverture de la saison quatrième au classement par points.

L’unité de puissance de l’équipe était considérée comme l’une de ses faiblesses les plus importantes l’année dernière. Ferrari et ses deux équipes clientes étaient fortement désavantagées sur les pistes à grande vitesse.

Binotto a déclaré que c’était l’un des nombreux domaines dans lesquels Ferrari avait réalisé des gains cette année.

«Il est certain que le groupe motopropulseur s’est amélioré et nous sommes heureux de voir cela aussi pour Sauber et Haas», a-t-il déclaré. « [But] Je pense que de notre côté, nous avons progressé dans tous les domaines possibles.

«L’aéro est certainement meilleur en termes de comportement [and] corrélations. Mais le groupe motopropulseur, la voiture dans son ensemble, nous savions qu’il était possible d’apporter des améliorations et avons essayé de les faire.

«Et je pense que c’est un ensemble complet. Donc je ne parlerai pas vraiment dans les domaines, c’est l’ensemble du paquet qui est maintenant meilleur. »

Leclerc a commencé quatrième et a brièvement devancé la Mercedes de Bottas.Ferrari a apporté une série de changements à la structure de son département technique depuis son mauvais début jusqu’à la saison dernière. Binotto est encouragé par les améliorations qu’il constate au sein de l’équipe.

«Je me sens certainement soulagé parce que nous pouvons travailler dans de meilleures positions et c’est sain pour l’équipe. Il est important que l’équipe qui travaille dans des conditions saines, reste calme et positive.

«Venir ici, voir la voiture qui a progressé avec l’équipe dans la sérénité, laissez-moi vous dire, là où nous pouvons travailler encore mieux, c’était important.

Au début de la saison dernière, la FIA a annoncé que son enquête sur l’unité motrice de Ferrari s’était conclue par un règlement privé entre elle et l’équipe. Cela a coïncidé à la fois avec l’introduction de nouvelles réglementations pour contrôler le fonctionnement des moteurs et le brusque ralentissement de la forme de Ferrari.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Cela a ajouté à la spéculation sur ce qui avait changé sur l’unité motrice de Ferrari avait changé l’année dernière. Mais Binotto a souligné que l’amélioration de l’équipe en 2021 n’est pas uniquement due au nouveau moteur qu’elle a produit pour cette saison.

Sainz a également marqué des points lors de son premier départ pour l’équipe »[It’s] non seulement du moteur, je pense encore une fois au moteur, au châssis, à l’aérodynamique, aux outils, aux corrélations – c’était tout important pour nous et je pense qu’en fin de compte, c’était la clé.

«Combien cela vient de l’unité motrice, de l’amélioration? Je pense que c’est difficile à dire, car tout est relatif aux concurrents, ce n’est pas une valeur absolue, et je ne sais pas quel est le progrès des autres. À la fin, vous devez toujours juger de l’ensemble du package. »

Malgré leur début de saison encourageant, Binotto a mis en garde contre l’augmentation des attentes. Il a déclaré que l’équipe ne pouvait pas s’attendre à se battre pour des podiums dans un proche avenir, d’autant plus qu’elle consacrerait plus de ressources à sa nouvelle voiture pour la saison de F1 2022, lorsque le règlement technique changera considérablement.

« Je pense que l’écart qui nous manque par rapport aux meilleurs concurrents, aujourd’hui en course, était encore grand », a déclaré Binotto. «C’est donc encore un long chemin, mais cela dépendra aussi bien de piste en piste.

«Nous savons que nous ne travaillerons pas beaucoup sur le développement de cette voiture car nous sommes déjà concentrés sur le 2022 [car] en termes de conception et de développement à Maranello. Je suis presque sûr que c’est la même chose avec les autres voitures et les autres concurrents.

«Mais quand même, je pense que si nous regardons notre course d’aujourd’hui, nous avons maintenant les retours des pilotes, ils commencent à apprendre la voiture. Ils commencent à savoir quelles sont les limites de la voiture et éventuellement nous pouvons les résoudre, ou nous pouvons l’améliorer.

«Je pense donc que les trois, quatre prochaines courses indiqueront d’abord les véritables performances et le potentiel de notre voiture par rapport aux autres. Nous les attendons avant d’avoir un jugement.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Bahreïn 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Bahreïn 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: