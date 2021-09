Binotto sur le double standard de la F1 « attitudes différentes »

Mattia Binotto pense que les doubles standards de la F1 ont été au premier plan cette saison avec les ailes flexibles de Red Bull et l’astuce du moteur de Mercedes, et pourtant ils n’ont pas fait face à un contrecoup comme Ferrari l’a fait en 2019.

En 2019, Max Verstappen a ouvertement utilisé le mot tricherie en ce qui concerne la saga des moteurs de Ferrari après que ses rivaux aient remis en question le groupe motopropulseur grandement amélioré de la Scuderia.

Il a été allégué que Ferrari trompait le capteur de débit de carburant ou brûlait de l’huile du refroidisseur intermédiaire.

Bien que la FIA ait enquêté sur la question, aucun détail n’a été rendu public, l’instance dirigeante du sport automobile ayant conclu un accord secret avec Ferrari.

Avance rapide de deux ans et ce sont Red Bull et Mercedes qui ont été au centre des directives techniques de cette année.

Au début de l’année, la FIA a introduit un test plus strict pour la flexibilité des ailes arrière, Red Bull n’est qu’une des nombreuses équipes qui ont admis qu’elles devraient renforcer l’aile pour réussir les nouveaux tests.

Aujourd’hui, c’est le moteur de Mercedes qui est remis en cause par ses concurrents, notamment Red Bull.

Ils soupçonnent leurs rivaux en titre de tromper les capteurs de température FIA ​​qui enregistrent les températures du plénum d’admission du moteur, tout en créant également des murs dans leur plénum d’admission qui peuvent être remplis de liquide surfondu qui pourrait accélérer le refroidissement de l’air dans la chambre de tranquillisation.

Mais contrairement à la frénésie qui a entouré la saga des moteurs de Ferrari en 2019, celle-ci se déroule plutôt discrètement en arrière-plan.

Binotto veut savoir pourquoi il y a une « attitude » différente lorsque Ferrari est impliqué.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voyait un contraste entre la façon dont la saga des moteurs Ferrari s’est déroulée et la façon dont les autres sont exposés et traités, l’Italien a déclaré à Motorsport.com : « Sans aborder le sujet du moteur Mercedes, je préférerais aborder d’autres sujets. bien connus : les ailes souples, et la gestion des pressions des pneumatiques qui a nécessité des consignes techniques.

« La FIA mesure [technical directives] étaient nécessaires parce qu’il y avait ceux qui avaient une interprétation différente des principes du règlement. Et tout cela n’est pas différent de ce qui s’est passé en 2019.

«Pourquoi y a-t-il des différences d’attitude? Peut-être alors que nous étions trop exposés aux médias et subi une attaque de nos concurrents. Mais cela appartient désormais au passé.

« Je pense qu’il est toujours faux d’en arriver au type de ton utilisé en 2019. Mais je pense qu’il est important de souligner que ce qui s’est passé alors n’est pas différent de ce qui se passe maintenant, et s’est toujours produit en Formule 1. »