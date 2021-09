Binotto : unité d’alimentation améliorée à venir très bientôt

Alors que Ferrari se bat pour la troisième place du Championnat du monde de Formule 1 de cette année, la grande équipe italienne est sur la bonne voie avec sa toute nouvelle voiture 2022 selon le patron de l’équipe Mattia Binotto qui promet les mises à niveau Tifosi “dès que possible”.

L’année prochaine verra des changements majeurs aux règles de la F1 dans le but d’uniformiser les règles du jeu qui ont favorisé deux équipes en plus d’une décennie, Red Bull au début et maintenant Mercedes.

Ferrari sous le règne de Binotto, et avant, a toujours rattrapé son retard, donc l’année prochaine est une saison très importante pour une équipe qui n’a pas remporté de titre de pilote de F1 depuis 2007 et leur dernier triomphe au championnat des constructeurs remonte à 2008 avec Kimi. Raikkonen et Felipe Massa.

Mais Binotto est optimiste quant à leurs perspectives et a mis à jour F1.com sur l’état du projet : « 2022 progresse et c’est le moment où vous figez normalement les géométries du châssis et l’ensemble du concept de la voiture, la disposition des suspensions, la disposition du refroidissement, alors allons-y. dire que le concept est certainement très avancé.

« Pendant que le concept est figé, le châssis est en production. Il est temps que nous continuions à travailler sur la forme du corps, sur l’aérodynamisme, les ailes, la carrosserie, etc.

Cette année, Ferrari n’est pas en lice pour les deux premières places dans la course au titre des constructeurs de F1. Ils sont quatrièmes, à 13,5 points de McLaren dans une bataille qui devrait se dérouler jusqu’au bout, alors que le pendule des performances oscille entre les deux grandes équipes lors d’un week-end de course donné.

La puissance de Ferrari qui a permis à Charles Leclerc de remporter des victoires consécutives en 2019 à Spa et Monza, deux pistes gourmandes en énergie, est AWOL depuis longtemps maintenant. Cette saison, il ne reste, comme la dernière, aucun match pour Mercedes ou Honda, ce qui place les Reds en territoire alpin en ce qui concerne leur PU.

Mais Binotto est convaincu que la puissance sera trouvée : « Pour nous, il sera important de faire le pas le plus important possible, sachant que c’est en quelque sorte l’écart ultime en termes de performances sur le groupe motopropulseur.

“L’objectif est d’essayer de combler cet inconvénient, de le fermer, c’est pourquoi nous travaillons dur sur le moteur et c’est un moment clé où non seulement vous devez trouver des performances mais aussi commencer à homologuer pleinement la fiabilité du produit pour prochaine saison.”

Quant à la date exacte de lancement, Binotto était vague : « Nous travaillons très dur pour qu’ils soient prêts le plus tôt possible. C’est un changement de technologie du côté hybride. Afin de les introduire, nous devons d’abord transporter les matériaux et, étant des matériaux dangereux, nous avons besoin d’homologations et de certifications complètes pour cela.

« Il ne s’agit pas seulement de développer le système hybride sur les bancs d’essai et de prouver d’une manière ou d’une autre la fiabilité, mais de nombreux aspects doivent être traités pour qu’ils soient disponibles sur la bonne voie.

« Pour le moment, il n’y a pas de course qui se décide. Ce sera le plus tôt possible car nous pensons que l’exécuter autant que possible cette saison présente un intérêt pour la saison prochaine. Espérons que ce sera dans les prochaines courses, et très bientôt », a ajouté le patron de l’équipe Ferrari.