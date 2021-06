Bio-polymères : une solution intelligente pour résoudre le problème des déchets plastiques

« De même, le processus de recyclage de l’aluminium et du plastique recyclable a des coûts d’investissement initiaux élevés et ces processus eux-mêmes sont non hygiéniques et dangereux. Même les produits recyclés ne sont pas de très haute qualité.

Les dangers des déchets plastiques sont bien connus dans le monde entier. En fait, l’Inde à elle seule produit 9,46 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année, dont 40 % ne sont pas collectés. Et 43 % sont utilisés pour l’emballage, la plupart à usage unique.

Environ 60 % de cette quantité a fini dans les décharges ou dans le milieu naturel. Notamment, la pratique actuelle de l’industrie pour rendre le plastique durable est de le rendre recyclable.

La vraie solution verte et durable pour l’industrie est de faire un bond du plastique recyclable et de passer au plastique bio-compostable qui se dissoudra dans le sol pour avoir un fort impact positif sur la gestion des déchets plastiques ainsi que réduire le plastique dans les décharges, dit Mukul Sareen, directeur, développement des affaires, Hi-Tech International.

Hi-Tech International serait la première entreprise du pays à fabriquer un bio-polymère d’origine végétale, le Dr Bio, qui peut être utilisé pour remplacer les produits en plastique à usage unique et multi-usages tels que les bouteilles, les pailles, les tasses, etc. couverts jetables, polybags, etc., en plastique bio-compostable. Dr Bio est le seul biopolymère indien à avoir été approuvé par l’Institute of Petrochemicals Technology (anciennement connu sous le nom de Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology), positionnant ainsi de manière unique Hi-Tech International pour conduire l’industrie du plastique vers un plastique bio-compostable durable.

« Dr Bio est le seul polymère compostable de l’Inde, ce qui signifie que le plastique fabriqué à partir de ce polymère se désintégrera après 12 à 14 semaines et se biodégradera complètement après six mois », explique Sareen. « Cela signifie que le matériau bioplastique sera converti en CO2 et la part restante sera convertie en eau et en biomasse, qui ne contiennent plus aucun déchet plastique. Aucune teneur en métaux lourds et aucune substance nocive ne doit être laissée sur place. »

Selon Sareen, cette innovation devrait transformer l’industrie de la gestion des déchets plastiques. La société a mis en place une usine de 200 000 pieds carrés à Ludhiana pour la production de ce bio-polymère et prévoit d’investir Rs 100 crore sur une période de 2-3 ans dans le projet.

« Les modes de recyclage habituels ne peuvent être qualifiés de solution totalement verte. Par exemple, il y a une limite au recyclage du papier et chaque kg de papier utilise 70 litres d’eau à recycler, ce qui est contre-productif », dit-il.

« De même, le processus de recyclage de l’aluminium et du plastique recyclable a des coûts d’investissement initiaux élevés et ces processus eux-mêmes sont non hygiéniques et dangereux. Même les produits recyclés ne sont pas de très haute qualité.

Selon lui, l’avantage majeur du Dr Bio est que les polymères biosourcés remplacent le carbone fossile dans le processus de production par du carbone renouvelable issu de la biomasse. C’est indispensable pour une industrie plastique durable et respectueuse du climat. Le deuxième avantage est qu’ils sont biodégradables (selon l’environnement) et peuvent donc être une solution pour les plastiques non collectables. Cela se traduit par l’élimination des microplastiques de notre environnement.

L’entreprise prévoit désormais de répondre aux besoins de l’industrie de l’emballage et de ses clients avec cette solution durable pour leurs besoins en plastique à usage unique et multi-usage. « Nous sommes à des stades avancés de négociation avec de nombreuses entreprises indiennes et multinationales dans des secteurs tels que les produits de grande consommation, les consommables et les cosmétiques.

Dans le même temps, nos partenaires internationaux situés dans 45 pays ont vu un grand potentiel et sont prêts à investir en Inde avec nous pour cette technologie et de nombreuses organisations étrangères ont déjà adopté ce bio-polymère pour remplacer leurs besoins actuels en plastique », ajoute-t-il. « L’idée est de collaborer étroitement avec les entreprises, le gouvernement, les universités et les ONG pour augmenter l’utilisation de ce biopolymère durable au lieu du plastique conventionnel. La vision est de créer un impact positif fort sur les décharges et les océans en termes de réduction des déchets plastiques », explique Sareen.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.