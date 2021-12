Biocon Biologics déclare qu’une étude clinique pour le médicament Itolizumab a été lancée en Inde après l’approbation de la DCGI

Le partenaire de Biocon, basé aux États-Unis, Equillium Inc, a étendu son étude « EQUALISE » sur le lupus érythémateux disséminé (SLE) et la néphrite lupique pour l’itolizumab aux centres cliniques en Inde, a déclaré Biocon Ltd dans un dossier réglementaire.

Biocon Biologics, une branche du major de la biotechnologie Biocon, a déclaré jeudi que l’étude clinique de son médicament biologique Itolizumab pour l’indication possible dans la maladie auto-immune Lupus Nephritis a été lancée en Inde après l’approbation du Drugs Controller General of India.

Le partenaire de Biocon, basé aux États-Unis, Equillium Inc, a étendu son étude « EQUALISE » sur le lupus érythémateux disséminé (SLE) et la néphrite lupique pour l’itolizumab aux centres cliniques en Inde, a déclaré Biocon Ltd dans un dossier réglementaire.

« Equillium a lancé cette étude dans plusieurs hôpitaux tertiaires spécialisés pour traiter les patients atteints de néphrite lupique en Inde après avoir obtenu l’approbation du Drugs Controller General of India (DCGI) », a-t-il déclaré.

La société a déclaré qu’EQUALIZE est une étude clinique de validation de principe ouverte de phase 1b qui étudie actuellement les patients atteints de néphrite lupique dans la partie B de l’essai clinique.

En Inde, environ 45 000 patients reçoivent un diagnostic de maladie auto-immune de lupus érythémateux disséminé (LED). Sur ce nombre, plus de 20 000 patients ont une atteinte rénale (néphrite), dont beaucoup ne répondent pas au traitement standard disponible avec des stéroïdes et des immunosuppresseurs, a déclaré le médecin-chef de Biocon Biologics, Sandeep Athalye.

La société pense que l’itolizumab peut répondre à ce besoin non satisfait de lupus avec de meilleurs taux de rémission, des réponses plus durables et un meilleur profil d’innocuité, a-t-il ajouté.

« Notre partenaire Equillium a observé des tendances positives dans la partie A de l’étude de phase 1b chez les patients LED et, par conséquent, étend la partie B de l’étude chez les patients atteints de néphrite lupique aux États-Unis et en Inde », a déclaré Athalye.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.