Biocon Biologics s’associe à Adagio Therapeutics pour le traitement du Covid-19

Les données précliniques générées par Adagio et validées par l’Université d’Oxford dans une série de manuscrits récents de Cell montrent que l’ADG20 combine de manière unique la puissance, l’étendue et la neutralisation complète du SARS-CoV-2 et de toutes les variantes actuellement connues.

Biocon Biologics, une filiale à 100 % de Biocon, s’est associée à la société américaine Adagio Therapeutics pour une licence exclusive de fabrication et de commercialisation d’un traitement par anticorps basé sur l’ADG20 pour la prévention et le traitement du Covid-19.

ADG20, un nouvel anticorps monoclonal ciblant la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 et des coronavirus apparentés, est actuellement en développement clinique mondial par Adagio en tant qu’agent unique pour le traitement et la prévention de Covid-19, la maladie causée par le SRAS- virus CoV-2.

Dans le cadre de l’accord avec Adagio, la société aurait accès aux données cliniques et non cliniques de la soumission EUA d’Adagio à la Food and Drug Administration des États-Unis pour demander des approbations sur les marchés émergents.

Alors que la pandémie de Covid-19 continue d’être une crise sanitaire majeure à travers le monde en raison de thérapies limitées à base d’anticorps et de doses de vaccin inadéquates dans de nombreux pays, un tel anticorps, selon Biocon Biologics, pourrait fournir une protection à la fois rapide et durable contre Covid-19. 19 jusqu’à un an. Cela pourrait faire de l’anticorps un agent idéal pour prévenir les infections et réduire considérablement les hospitalisations et les décès liés à Covid-19.

«Nous sommes très excités par cette opportunité car je pense que la gestion de Covid nécessite à la fois des vaccins et un traitement pour que nous restions protégés. Ce partenariat avec Adagio aligne notre vision commune d’apporter des thérapies biologiques supérieures à des millions de patients dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Les vaccins seuls ne protégeront pas et ne rendront pas le monde plus sûr. Les thérapies biologiques qui arrêtent le virus sur son chemin de dévastation sont une nécessité pour une protection et une sécurité durables. Comme Covid-19 est devenu endémique d’une pandémie, nous devons nous assurer que nous disposons d’un traitement très efficace en termes d’infections percées et d’infections pour la première fois ou d’infections répétées. Nous menons de nombreux essais et l’un d’eux est un essai prophylactique (clinique) car cet anticorps particulier a une très longue durabilité de réponse », a déclaré Mazumdar-Shaw, président de Biocon.

