Biocon-Viatris obtient le feu vert de l’USFDA pour la première insuline interchangeable

Des documents de recherche ont mis en évidence que le marché américain a connu une augmentation exponentielle des prix de toutes les insulines entre 2002 et 2016.

Biocon Biologics vise à améliorer l’accès à une insuline abordable pour les patients diabétiques sur le marché américain, car la société, avec son partenaire Viatris, a reçu l’approbation pour Semglee (injection d’insuline glargine-yfgn) en tant que premier produit biosimilaire interchangeable.

Le produit interchangeable Semglee, qui permettra de substituer Semglee au produit de référence, Lantus, au comptoir de la pharmacie, sera introduit avant la fin de l’année et les préparatifs commerciaux de celui-ci sont en cours.

Biocon Biologics, via Viatris, est éligible à une exclusivité pendant 12 mois avant que la Food and Drug Administration des États-Unis (USFDA) puisse approuver un autre biosimilaire interchangeable avec Lantus.

L’approbation « changeant la donne » permettrait une « substitution au niveau de la pharmacie » pour l’insuline glargine aux États-Unis, offrant ainsi un accès pratique et abordable à l’insuline glargine biosimilaire, a déclaré Kiran Mazumdar-Shaw, président exécutif de Biocon Biologics.

Cela signifie que le produit biosimilaire interchangeable peut être substitué au produit de référence par le pharmacien sans l’intervention du prescripteur, de la même manière que les médicaments génériques sont substitués aux médicaments de marque.

« Aux États-Unis, la tarification de l’insuline a toujours été un défi pour les patients non assurés et je pense que nous voulons faire la différence là-bas avec cette approbation qui change la donne. Par conséquent, notre stratégie marketing reflétera également cela », a déclaré Mazumdar-Shaw, ajoutant : « Nous sommes extrêmement fiers d’être les premiers à obtenir l’approbation d’un produit biosimilaire interchangeable aux États-Unis. Il s’agit d’une réalisation marquante à la fois pour Biocon Biologics et pour notre partenaire Viatris. »

Selon un communiqué de presse sur l’approbation de l’interchangeabilité par l’USFDA, les produits biosimilaires et interchangeables biosimilaires ont le potentiel de réduire les coûts des soins de santé aux États-Unis, un pays qui compte plus de 34 millions de patients diabétiques.

« Cette approbation d’interchangeabilité pour Semglee par l’USFDA, une autre première à notre actif, témoigne de notre excellence scientifique et de nos données de comparabilité de qualité solides », a déclaré Arun Chandavarkar, directeur général de Biocon Biologics, la filiale biosimilaire de Biocon.

