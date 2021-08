Biofortification : Vers la fin du kuposhan – L’Express Financier

C’est le début d’un nouveau voyage, de la sécurité alimentaire à la sécurité nutritionnelle.

Par Ashok Gulati & Ritika Juneja

Le 15 août 2021, le Premier ministre Narendra Modi s’est adressé à la nation depuis les remparts du Fort Rouge à l’occasion du 75e jour de l’indépendance de l’Inde. Parmi les nombreuses annonces importantes, le Premier ministre a fortement insisté sur la nécessité d’assurer le « poshan » (nutrition) à toutes les femmes et enfants pauvres du pays. Il a annoncé que, d’ici 2024, le riz fourni aux pauvres dans le cadre de tout programme gouvernemental (PDS, repas de midi, anganwadi, etc.) sera enrichi. C’est une décision audacieuse ! Tirer parti de la science pour s’attaquer au défi complexe de la malnutrition, en particulier pour les couches vulnérables de la société qui ne peuvent se permettre une alimentation équilibrée et diversifiée, peut être une bonne intervention. Nous supposons que les experts en nutrition du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) sont pleinement à bord. Auparavant, les scientifiques du Conseil indien de la recherche agricole (ICAR) avaient développé des cultures biofortifiées en vue de lutter contre la malnutrition. À l’heure actuelle, ils ont développé 71 variétés de cultures biofortifiées, qui contiennent 1,5 à 3 fois plus de protéines, de vitamines, de minéraux et d’acides aminés que les variétés traditionnelles. Ils ne sont pas génétiquement modifiés mais développés par sélection conventionnelle. Monika Garg et son équipe de l’Institut national de biotechnologie agroalimentaire de Mohali ont également développé du blé coloré biofortifié (noir, bleu, violet) riche en zinc et anthocyanes, qui est cultivé par des agriculteurs du Pendjab et de l’Haryana. C’est le début d’un nouveau voyage, de la sécurité alimentaire à la sécurité nutritionnelle.

Le programme HarvestPlus du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) a également travaillé avec l’ICAR, les universités agricoles d’État (SAU) et de nombreux centres internationaux, pour accélérer la production et améliorer l’accès au mil riche en fer et au blé riche en zinc pour les les pauvres en Inde. À l’échelle mondiale, plus de 40 pays ont lancé des cultures biofortifiées, bénéficiant à plus de 48 millions de personnes.

Le ferme engagement du Premier ministre en faveur d’une Inde sans malnutrition (Kuposhan Mukt Bharat) est crucial car 15,3 % de la population indienne est sous-alimentée et le pays compte la plus forte proportion d’enfants chétifs (30 %) et émaciés (17,3 %) de moins de cinq ans. , selon la récente publication de la FAO, L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, 2021. Dans le scénario du statu quo, l’Inde ne sera pas en mesure d’atteindre l’objectif de développement durable (ODD) de l’ONU consistant à éliminer toutes les formes de malnutrition d’ici 2030. Ainsi, des décisions audacieuses étaient nécessaires, pour fortifier ou biofortifier les aliments de base pour les pauvres.

Cependant, l’accès à des aliments nutritifs n’est qu’un des déterminants de la nutrition. D’autres facteurs comme le manque d’accès à l’eau potable et à l’assainissement (en particulier les toilettes), les faibles niveaux de vaccination et d’éducation, en particulier des femmes, contribuent également à cette situation lamentable. Dans un pays où environ 50 % de la population rurale n’a pas accès à l’eau potable dans les locaux des ménages, où environ 15 % des écoles n’ont toujours pas accès aux infrastructures de base (électricité, eau potable et assainissement), et où le le taux d’abandon au niveau secondaire (classe 9-10) est toujours de 18% (selon l’indice ODD de Niti Aayog pour l’année 2020), on ne peut pas s’attaquer à ce problème multidimensionnel de la malnutrition simplement par la biofortification. L’Inde a besoin d’une approche à plusieurs volets comprenant les initiatives suivantes :

Premièrement, il existe une corrélation directe entre l’éducation des mères et le bien-être des enfants. Les enfants dont la mère n’a pas d’éducation ont les régimes alimentaires les moins diversifiés et souffrent d’un retard de croissance, d’une émaciation et d’une prévalence d’anémie. Malgré les efforts considérables déployés par le gouvernement pour améliorer l’alphabétisation des femmes, seules 12,5 % des femmes (dans le groupe d’âge 15-49 ans) ont terminé leurs études (classe 12) en 2018 (enquête sur le système d’enregistrement de l’échantillon). Des programmes ciblés d’amélioration du statut scolaire des filles, notamment aux niveaux secondaire et supérieur, méritent la priorité. En outre, les soins aux enfants et l’alimentation holistique devraient être obligatoires dans le programme scolaire. Cela améliorera les connaissances de la mère concernant (i) le colostrum ; (ii) la poursuite de l’allaitement maternel ; (iii) la prévention et le traitement de la diarrhée à l’aide de la solution de réhydratation orale (SRO) ; (iv) la vaccination des enfants ; et (v) la planification familiale, etc. Le Rapport mondial sur la nutrition (2014) estime que chaque dollar investi dans des programmes de nutrition éprouvés offre des avantages d’une valeur de 16 dollars.

Deuxièmement, les innovations dans les aliments biofortifiés ne peuvent atténuer la malnutrition que lorsqu’elles sont étendues avec des politiques de soutien. Cela nécessite plus d’agro-R&D et d’incitations aux agriculteurs à vendre ces produits enrichis sur des marchés lucratifs. Le gouvernement peut faire appel au secteur privé pour cela. Par exemple, Tata Trusts aide différents États à initier l’enrichissement du lait enrichi en vitamines A et D. D’autres laiteries privées sont également encouragées à intensifier l’enrichissement du lait à travers le pays.

Troisièmement, une campagne de sensibilisation nationale sur le modèle du « Programme d’iodation du sel » lancé par le gouvernement en 1962 pour remplacer le sel ordinaire par du sel iodé, peut jouer un rôle important au niveau individuel et communautaire pour atteindre les objectifs souhaités de « poshan » pour tous. L’image de marque, les campagnes de sensibilisation, les initiatives de changement social et comportemental, telles que le conseil au niveau communautaire, le dialogue, l’engagement des médias et le plaidoyer (en particulier dans les communautés marginalisées) peuvent promouvoir la consommation d’aliments abordables et riches en nutriments disponibles localement parmi les pauvres et les enfants. Mais tout aussi importante est la recette d’une alimentation diversifiée de grand-mère que nous devons toujours garder à l’esprit.

Gulati est professeur de la Chaire Infosys, et Juneja est consultante, ICRIER

