BIOL Stock: 9 choses à savoir comme des fusées de biolase chauffées à chaud

Technologie Biolase (NASDAQ:BIOL) est en forte hausse aujourd’hui après une série d’annonces la semaine dernière. La société de biotechnologie est fière d’être un leader de l’industrie dans le domaine de la technologie laser dentaire, et elle a décollé cette année en termes de cours de bourse après une année 2020 assez stagnante.

Source: Shutterstock

Bien que nous puissions attribuer le manque de croissance de l’année dernière à un ralentissement des visites chez le dentiste, BIOL mérite des éloges pour les gains qu’il a réalisés aujourd’hui.

Au premier trimestre 2021, Biolase a réussi à tirer parti de ses accords à partir de 2020 pour en faire un jeu attractif pour les investisseurs. En outre, la société a collaboré activement avec les investisseurs en participant à des événements d’investissement. Le tout dernier partenariat que Biolase a obtenu a également assuré la longévité de l’entreprise dans le futur.

Voici neuf choses que vous devez savoir sur Biolase alors que le stock de BIOL continue de se réchauffer:

Ce qu’il faut savoir sur BIOL Stock aujourd’hui

Biolase est l’un des leaders de l’industrie des lasers médicaux, avec des milliers de lasers utilisés dans le monde. Biolase propose des produits dans six catégories différentes, allant de la technologie laser pédiatrique sensible à la technologie laser implantaire ultra-précise. Le PDG de la société, John Beaver, a participé à une discussion au coin du feu avec la société d’investissement Maxim Group le mois dernier pour une conférence des investisseurs en croissance émergente. L’année dernière, la société a fait affaire avec de nouveaux utilisateurs pour 78% de ses ventes, affichant une croissance significative. Un gain de revenus de 31% au quatrième trimestre 2020 a stimulé l’intérêt des investisseurs pour l’action BIOL. La dernière annonce de la société dévoile un partenariat avec Einstein Healthcare Network. Le partenariat permettra aux résidents dentaires en endodontie de se former aux applications de la technologie Biolase. Le plan est de s’assurer que les résidents seront formés pour utiliser la technologie de plus en plus populaire immédiatement après leur résidence. Le grand premier trimestre de Biolase porte ses fruits ce matin. L’action BIOL connaît un gain de 34% et l’action a clôturé à 1,02 $.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/04/biol-stock-9-things-to-know-as-red-hot-biolase-rockets-higher/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC