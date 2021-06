Biological E pour obtenir une avance de Rs 1 500 crore pour des doses de 30 crore

Le vaccin de Biological E – un vaccin à sous-unité de protéine RBD – est actuellement en cours d’essais cliniques de phase 3 après avoir montré des résultats prometteurs dans les phases 1 et 2.

Le gouvernement versera une avance de 1 500 crore de roupies à Biological E pour la réservation de 300 millions de doses de vaccin. Ces doses de vaccins seront fabriquées et stockées par Biological E entre août et décembre.

Le Groupe national d’experts sur l’administration des vaccins contre le Covid-19 (NEGVAC) a approuvé le vaccin biologique E. Le MoHWF a déclaré que cet accord avec Biological E faisait partie des plans visant à encourager les fabricants de vaccins indigènes en leur fournissant un soutien en R&D ainsi qu’un soutien financier.

Ce candidat vaccin avait été soutenu par le gouvernement depuis le stade préclinique jusqu’aux études de phase 3. Le département de biotechnologie a non seulement fourni une aide financière en termes de subvention de plus de 100 crores de roupies, mais s’est également associé à Biological E pour mener toutes les études de provocation et d’essai sur les animaux par le biais de son institut de recherche Translational Health Science Technology Institute, Faridabad. .

L’étude clinique de phase III a débuté en avril 2021 et est menée dans 15 sites à travers l’Inde pour évaluer l’immunogénicité et l’innocuité du vaccin de Biological E pour la protection contre la maladie de Covid-19 chez environ 1 268 personnes en bonne santé âgées de 18 à 80 ans.

