Biological E pour préparer jusqu’à 100 millions de doses de vaccin Corbevax par mois, demande un feu vert pour des études sur les enfants

Biologique E directeur général Mahima Datla

Appelez cela l’histoire de deux principaux fabricants de vaccins de la même ville. Biological E, une autre entreprise d’Hyderabad après Bharat Biotech, se prépare maintenant à commencer ses approvisionnements en vaccins Covid. Le Covaxin de Bharat Biotech a été développé en collaboration avec le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) et l’Institut national de virologie (NIV). Cependant, le Corbevax de Biological E est le résultat d’essais cliniques menés par Biological E sur le vaccin candidat, qui comprend un antigène sous licence de BCM Ventures – l’équipe commerciale intégrée du Baylor College of Medicine des États-Unis, en plus d’un adjuvant (un ingrédient ajouté dans certains vaccins pour stimuler la réponse immunitaire) de Dynavax Technologies, une société basée aux États-Unis. Corbevax est un vaccin à sous-unité protéique, une technologie connue et déployée dans d’autres vaccins comme les vaccins contre l’hépatite B et le VPH.

Le 3 juin, le gouvernement indien a finalisé un accord avec Biological E. L’accord consistait à fournir au gouvernement indien 300 millions de doses de leurs vaccins entre août et décembre 2021.

Le gouvernement de Narendra Modi avait également annoncé un paiement anticipé de Rs 1 500 crore à effectuer pour réserver ces doses. Mansukh Mandaviya, le nouveau ministre de la Santé de l’Union, a même visité l’installation de BE, entre autres, le 27 juin et a tweeté son examen du soutien à l’augmentation de la production de vaccins dans le pays.

Prenant du temps dans son emploi du temps chargé, la directrice générale de Biological E Mahima Datla a répondu à certaines des questions de Financial Express Online sur l’état du développement du vaccin de la société, les délais en termes de fournitures engagées, les exportations, l’inclusion des enfants dans les études et le prix des vaccins.

Datla, qui a passé de longues années dans l’industrie des vaccins, porte plusieurs casquettes. Outre la supervision des opérations stratégiques de BE, elle est également membre du conseil d’administration de GAVI (Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination), membre du comité FICCI (Fédération des chambres de commerce et d’industrie indiennes), d’un GHIT (Global Health Innovative Technology) membre du conseil d’administration du fonds, qui est un fonds d’innovation du gouvernement japonais pour la santé visant à améliorer l’accès mondial aux soins de santé.

Et plus localement, dans son État natal du Telangana, la vice-présidente du comité consultatif sur les sciences de la vie mis en place par le gouvernement de l’État. Voici les extraits édités :

Quel est l’état actuel et les délais prévus concernant la disponibilité de votre vaccin et de celui de Johnson and Johnson, que vous allez produire ?

Les essais de phase III pour le vaccin Corbevax sont en cours et nous prévoyons de demander l’EUL (Emergency Use License) vers la fin août 2021 et d’obtenir l’EUL d’ici septembre 2021. Nous fournirons un minimum de 300 millions de doses au gouvernement indien d’ici décembre. 2021 suite à l’obtention de l’EUL. Alors qu’en 2021, l’approvisionnement serait principalement à des fins domestiques, en 2022, nous exporterons une partie de la production conformément aux engagements pris envers le Quad (pays du partenariat vaccin – Amérique, Inde, Australie et Japon – pour renforcer et aider les pays du région Indo-Pacifique) et COVAX (une alliance mondiale de partage de vaccins codirigée par l’Organisation mondiale de la santé).

Concernant le vaccin J&J, nous ne sommes pas libres de divulguer des informations à ce sujet. Le plan de production, d’essais et d’approvisionnement du candidat Janssen sera finalisé par J&J.

Quelle est la capacité de production de votre vaccin ?

Pour Corbevax, alors que nous prévoyons de remplir à un rythme de 75 millions de doses/mois au moment du lancement, nous prévoyons plus de 100 millions de doses/mois à partir de février 2022.

Existe-t-il des engagements d’exportation pour votre vaccin ?

Nous n’avons actuellement aucun engagement à l’exportation, mais nous aurons probablement une visibilité/des engagements plus proches de la pré-qualification de l’OMS, ce qui est prévu au premier trimestre 2022.

Alors, vous comptez toucher une production mensuelle de plus de 100 millions de doses d’ici février 2022 ?

Notre production de vaccins jusqu’en décembre 2021 serait limitée au taux de remplissage de 75 millions de doses/mois. Mais nous prévoyons plus de 100 millions de doses/mois à partir de février 2022.

Qu’en est-il du prix de votre vaccin?

Biological E (BE) a une longue et riche histoire de soutien aux programmes de santé publique depuis plus de cinq décennies. BE fabrique plus de 2 millions de doses de vaccin chaque jour, ce qui permet d’énormes économies d’échelle. La même chose nous a permis de réduire le coût de la vaccination complète d’un enfant avec le pentavalent de 10,50 $ en 2001 à environ 2 $ maintenant. La baisse des prix a permis à l’UNICEF et à GAVI d’économiser environ 500 millions de dollars sur 5 ans. Le coût réduit combiné à la disponibilité accrue a permis d’immuniser efficacement de nombreux PFR (pays à faible revenu) et LMIC (pays à revenu faible et intermédiaire), y compris l’Inde. Bien qu’il soit trop tôt pour commenter les prix, nous pouvons garantir que l’efficacité que nous gagnons dans la fabrication à grande échelle, c’est-à-dire la contribution de tous les frais généraux (main-d’œuvre, CAPEX, services publics, maintenance, tests) à un plus grand nombre de doses de vaccin nous permet d’offrir les vaccins au prix probablement le plus abordable pour un engagement d’approvisionnement en vaccins comparable.

En plus de cela, le mécanisme de tarification a été conçu pour répercuter les avantages tirés du financement par BIRAC, CEPI et COVID Suraksha.

Étant donné que l’Inde n’a pas encore de vaccin approuvé pour les enfants – Donc, dans le cadre de vos essais cliniques, les enfants sont-ils inclus ou ces essais sont-ils uniquement destinés aux adultes ?

Oui, nous allons demander l’autorisation du DCGI (Drug Controller General of India) pour l’initiation d’études chez les enfants pour la sécurité et l’immunogénicité. Les essais seraient initialement destinés aux adolescents (groupe d’âge 12-18) suivis du recrutement d’enfants (5-12 ans), élargissant ainsi le groupe d’âge à 5-18.

Votre capacité (75 millions de doses par mois à 100 millions) dépend-elle également d’un contrat de fabrication ou s’agit-il uniquement de votre propre capacité ?

C’est complètement BE capacité de fabrication.

De nombreux grands fournisseurs de vaccins verront une offre excédentaire en 2022, pensez-vous donc qu’une fois que votre capacité atteindra 100 millions par mois, vous resterez compétitif et serez en mesure de fournir même si les prix des vaccins sont contraints de baisser encore plus en raison d’une offre excédentaire ?

Nous n’envisageons pas une offre excédentaire en 2022 car il existe de nombreux pays en dehors de l’Inde, que ce soit dans les groupes à faible revenu ou à revenu moyen inférieur qui ont une couverture vaccinale très faible.

