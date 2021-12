Biological E vise à produire 100 millions de doses/mois de Corbevax à partir de février 2022

Corbevax, le premier vaccin à sous-unités protéiques développé localement en Inde contre le virus, a reçu aujourd’hui l’approbation du contrôleur général des médicaments de l’Inde (DGCI), a-t-il déclaré.

Biological E. Limited prévoit d’achever la production à un rythme de 75 millions de doses de son vaccin COVID-19 Corbevax par mois, anticipant plus de 100 millions de doses par mois à partir de février 2022, ce qui permettra à l’entreprise basée à la ville de livrer 300 millions de doses comme promis au Centre, a déclaré BE mardi.

Selon un communiqué de presse publié prochainement par le fabricant de vaccins, la société prévoit de livrer plus d’un milliard de doses supplémentaires dans le monde.

« Biological E. Limited prévoit d’achever la production à un rythme de 75 millions de doses par mois, en anticipant plus de 100 millions de doses par mois à partir de février 2022. Ces capacités permettront à la société basée à Hyderabad de livrer 300 millions de doses comme promis au gouvernement de l’Inde », a-t-il déclaré.

Le vaccin a été développé par Biological E. Limited en collaboration avec le Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development (Texas Children’s CVD) et le Baylor College of Medicine (Baylor) à Houston, Texas.

Mahima Datla, directeur général de BE limited, a déclaré : « Au fil des ans, nous avons travaillé pour rendre des vaccins et des produits pharmaceutiques de qualité accessibles aux familles du monde entier. Dans ce contexte, nous avons décidé de développer un vaccin COVID-19 abordable et efficace. C’est maintenant devenu une réalité.

Corbevax a terminé deux essais cliniques de phase III impliquant plus de 3000 sujets âgés de 18 à 80 ans sur 33 sites d’étude à travers l’Inde. Le vaccin s’est avéré sûr, bien toléré et immunogène, a indiqué la société.

Dans l’étude pivot de phase III menée avec un critère d’évaluation de supériorité immunogène, Corbevax a démontré une réponse immunitaire supérieure par rapport au vaccin Covishield lorsqu’il a été évalué pour les titres moyens géométriques (GMT) d’anticorps neutralisants (nAb) contre la souche Ancestral-Wuhan et la variante Delta dominante à l’échelle mondiale , dit le communiqué.

« Nos scientifiques du Texas Children’s Hospital et du Baylor College of Medicine sont ravis d’aider au développement de ce vaccin, peut-être le premier vaccin contre le covid spécialement conçu pour la santé mondiale », Peter Hotez, professeur et doyen de la National School of Tropical Medicine de Baylor. et co-directeur du Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development a déclaré.

