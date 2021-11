Biologie synthétique de la traite – L’Express Financier

Un concept clé de la biologie synthétique, avec ses origines intellectuelles dans la culture d’ingénierie du MIT, est que nous pouvons maintenant améliorer la nature. (Image représentative)

Par S Ramadorai, Raman Srinivasan & S Shivaramakrishna

Dans l’article précédent (bit.ly/3oEccb2), nous avons vu un court extrait d’un brevet américain sur la fabrication de substituts « produits laitiers sans animaux » composés de protéines de lait de mammifères. L’Office américain des brevets et des marques l’a attribué à Perfect Day Foods en 2018. Les biologistes synthétiques du XXIe siècle reconstituent la lactation et la photosynthèse ; deux phénomènes fondamentaux alimentant la biologie planétaire. Nous avons également discuté de la capacité des animaux à personnaliser naturellement leur lait.

L’évolution est lente, désordonnée et souvent inefficace. Mais l’étude de la lactation des mammifères nous montre également comment l’évolution a abouti à des solutions remarquablement affinées aux problèmes. Considérez l’ornithorynque à bec de canard, un ancien mammifère de la chronologie de l’évolution, qui pond encore des œufs ; il a évolué un coussinet de lait mais pas de tétines. En conséquence, ses nouveau-nés sont exposés à une charge importante et à une grande variété de microbes. Découvert seulement l’année dernière, une protéine antimicrobienne exceptionnellement puissante, la MLP (Monotreme Lactation Protein), que l’on trouve uniquement dans le lait d’ornithorynque, sert à protéger ses bébés des agents pathogènes.

Un concept clé de la biologie synthétique, avec ses origines intellectuelles dans la culture d’ingénierie du MIT, est que nous pouvons maintenant améliorer la nature. Le professeur Patrick Brown d’Impossible Foods a souvent qualifié l’élevage d’animaux de technologie obsolète, inefficace et finalement destructrice dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Des entrepreneurs en biologie synthétique comme Perumal Gandhi et Ryan Pandya (Perfect Day) s’efforcent de fabriquer des aliments sans animaux, comme les produits laitiers, la volaille et les fruits de mer. D’autres encore s’efforcent de fabriquer, à grande échelle, des matériaux ésotériques comme la soie d’araignée et le sang de limule en utilisant les outils de la biologie synthétique. Qu’est-ce qui permet cette révolution ?

Le fait qu’il existe un langage universel de l’ADN commun à toutes les formes de vie permet la révolution en cours de la biologie synthétique. Des séquences génétiques spécifiques codent pour des protéines spécifiques. Et cette séquence spécifique est comprise par des organismes encore plus simples, comme la levure par exemple. Des scientifiques de Kochi ont publié la séquence de lettres génétiques qui ordonnent à la vache Vechur de produire de la lactoferrine. Si cette séquence devait être insérée dans, disons, de la levure de bière, alors elle produirait de la lactoferrine dans les bonnes conditions. Plus récemment, des scientifiques australiens ont séquencé le génome de l’ornithorynque pour identifier avec précision le code de la MLP, la nouvelle protéine antibactérienne.

Plusieurs entrepreneurs en biologie synthétique tentent de créer des entreprises durables dans le secteur du lait végétalien, au sens large. Ils adoptent des approches aussi différentes que la craie et le fromage. Parmi les approches les plus ambitieuses figurent celles qui tentent de cultiver des cultures cellulaires des organes mammaires eux-mêmes pour sécréter du lait humain et d’autres mammifères. A l’autre extrémité du spectre de la complexité scientifique et technologique se trouvent les entreprises dites de « lait végétal ». Oatly, une entreprise de lait d’avoine détient 2,3 % de la part de marché mondiale du lait végétal et est évaluée à 12 milliards de dollars. Plusieurs start-up tentent de fabriquer des produits laitiers à valeur ajoutée « sans animaux » tels que le fromage et la crème glacée, en appliquant des techniques de biologie synthétique pour fabriquer des protéines de lait. Au moins une start-up essaie de reconstituer le lait maternel humain avec des protéines critiques fabriquées par biologie synthétique.

Certains arguments courants généralement avancés en faveur d’une chaîne d’approvisionnement alimentaire sans animaux sont les suivants : 1) L’élevage industriel d’animaux a conduit à une résistance généralisée aux antibiotiques, car les meilleures pratiques dans ces usines nécessitent l’utilisation intensive d’antibiotiques. 2) Des pandémies sont également survenues en raison de la forte densité d’animaux dans les élevages industriels. 3) Les grandes quantités de déchets animaux concentrés nécessitent également une élimination prudente des composés azotés dans l’environnement. 4) Enfin, les alternatives éthiques offertes par la biologie synthétique diminuent la souffrance animale. Ainsi, les systèmes sans animaux évolutifs et durables pour produire de la viande, du lait et du cuir sont des destinations d’investissement populaires.

Perfect Day Foods, incubé à Rebelbio, un des premiers incubateurs de biologie synthétique, a lancé des glaces sans vache (au départ, cela s’appelait muufri). Les fondateurs ont pu augmenter la production de protéines de lait, en particulier de protéines de lactosérum, en utilisant des techniques de biologie synthétique. Ils s’appuient sur la reprogrammation d’un type de champignon appelé Trichoderma pour produire ces protéines de lactosérum. Nous avons vu précédemment comment les fabricants de hamburgers végétaliens utilisent des graisses d’origine végétale comme l’huile de noix de coco et l’huile de palme pour lui donner les saveurs grasses nécessaires. Cependant, des entreprises comme Perfect Day explorent la possibilité de recréer des graisses d’origine animale comme le beurre grâce à la biologie synthétique. Diverses algues microscopiques sont des organismes viables pour la production évolutive de ces graisses.

L’effort scientifique intense et les investissements importants en capital-risque qui font progresser les produits laitiers sans animaux fabriqués à partir de la biologie synthétique devraient présenter un certain intérêt en Inde. Après tout, l’Inde est le plus grand producteur laitier du monde, avec le plus grand nombre de bovins également et une centaine de millions. De même, le succès commercial des burgers synbio et aussi du cuir synbio piquent notre intérêt. Est-il possible que nos humbles producteurs laitiers connaissent le même sort que nos producteurs d’indigo d’il y a cent ans ?

Ou est-il de notre devoir de protéger le patrimoine génétique du grand nombre de races indigènes de bovins et d’autres animaux ? Car, un jour, comme l’étrange ornithorynque à bec de canard, l’un de ces animaux révélera sûrement des secrets vitaux pour notre propre bien-être. Nous sommes, après tout, les enfants de Bharata, qui ont grandi en jouant avec des lionceaux et en buvant du lait avec eux.

Ramadorai est l’ancien vice-président du TCS, Srinivasan est à la tête de TCS Ignite et Shivaramakrishna est chercheur au TCS

Co-écrit avec S Shivaramakrishna, chercheur, TCS

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.