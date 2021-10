Biologie synthétique : un meilleur lactosérum

Des scientifiques australiens ont découvert que cette nouvelle protéine possède un repliement tridimensionnel unique qui ouvre une toute nouvelle classe d’antibiotiques.

Par S Ramadorai, Raman Srinivasan & S Shivaramakrishna

Dans les deux derniers articles (bit.ly/2YJWthe et bit.ly/3iX1FWt), nous avons vu le rôle vital joué par les molécules contenant de l’hème dans le transport de l’oxygène. De plus, l’hème confère aux viandes rouges leur couleur, leur saveur et leur arôme caractéristiques. Fait intéressant, le règne végétal possède également un analogue de l’hème, appelé hémoglobine de jambe, que l’on trouve dans les racines des légumineuses. Les scientifiques décryptent les mécanismes moléculaires de la nature. Les entrepreneurs appliquent ces mécanismes pour produire des molécules précieuses comme la léghémoglobine de manière évolutive et durable. La biologie synthétique a ouvert la voie à des startups produisant des matériaux jusqu’alors impossibles allant des écrans numériques flexibles aux hamburgers brontosaures ! Nous commençons cette histoire avec une autre protéine précieuse, la lactoferrine liant le fer, trouvée en petites quantités dans le lait.

La lactoferrine, une protéine de lactosérum moins connue, a de nombreuses fonctions importantes. Découvert seulement en 1960, il joue une fonction clé dans la fixation et le transport du fer, qui à son tour est essentiel pour transporter l’oxygène dans le sang. Les scientifiques comprennent maintenant que la lactoferrine module, de multiples façons, l’immunité chez les nouveau-nés. Par exemple, il favorise un microbiome intestinal bénéfique chez les nourrissons.

Les mammifères, par définition, fabriquent du lait. La biologie des mammifères a développé une variété de laits perfectionnés pour des niches évolutives particulières. Même l’ornithorynque à bec de canard, à pattes palmées, pondant des œufs, sécrète du lait, un lait précieux, riche en une protéine rare aux puissantes propriétés antibactériennes. Des scientifiques australiens ont découvert que cette nouvelle protéine possède un repliement tridimensionnel unique qui ouvre une toute nouvelle classe d’antibiotiques.

Plus près de nous, la vache Vechur (maintenant presque éteinte), une vache naine, originaire de la région de Kuttanad au Kerala, donne un lait contenant autant de lactoferrine que le lait maternel humain. On dit que c’est l’une des raisons de ses propriétés médicinales bien connues.

Les consommateurs aisés en Chine stimulent une augmentation apparemment sans fin de la demande de préparations pour nourrissons enrichies en lactoferrine. La présence de lactoferrine dans le lait maternel permet aux bébés d’absorber plus de 50 % du fer disponible dans le lait maternel, contre seulement 12 % d’absorption du fer des préparations pour nourrissons. Historiquement, les praticiens de l’Ayurveda ont préparé des médicaments avec du lait de vache Vechur pour la gestion de la santé des nourrissons et des convalescents.

Le Kerala abrite également une longue tradition d’études empiriques théoriquement fondées sur la biologie et le comportement des éléphants. Plusieurs textes dont l’« Ayurveda des Éléphants » existent en tant que textes vivants. La recherche scientifique sur la lactation des éléphants révèle les grandes similitudes dans la composition du lait des mammifères, mais révèle également la merveilleuse capacité de la nature à modifier dynamiquement la composition du lait à mesure que les besoins d’un enfant en pleine croissance changent. Surtout chez les éléphants, à mesure que le veau grossit, ses besoins énergétiques augmentent considérablement. Par conséquent, la composition du lait change pour inclure plus de graisses et de protéines. Comme la vache et les humains, les éléphants sécrètent également des protéines stimulant l’immunité comme la lactoferrine dans leur lait.

Le lait, un super aliment, joue un rôle essentiel dans notre alimentation. L’Inde est le plus grand producteur de lait au monde et compte plus de 100 millions de producteurs laitiers. Cependant, les super vaches ne sont pas nécessaires pour fabriquer ce super aliment. Les vaches heureuses sont un bon début. Les pratiques de gestion des animaux et les conditions environnementales influencent la composition du lait. Il y a une logique commerciale aux laiteries « cinq étoiles », où les vaches sont libres. Ils sont même choyés avec de la musique d’ambiance et des robots et des douches pour se gratter le dos contrôlés par des vaches ! Les vaches individuelles choisissent même activement quand faire de l’exercice et quand être traites, le tout à leur convenance. Ainsi, la composition réelle du lait de vache peut varier selon l’animal, sa race, son stade de lactation, son âge et son état de santé.

Comparé à, disons, du bœuf haché, sans parler d’un faux-filet, le lait est une munificence de la nature beaucoup plus simple. C’est surtout de l’eau. En moyenne, 87 % du lait de vache est de l’eau. Le lactose, un sucre simple composé de sous-unités de glucose et de galactose, représente 4,4 %. Les matières grasses du lait atteignent en moyenne environ 4,5% et les minéraux constituent moins de 1%. Les protéines de lait représentent 3,8%.

Les protéines du lait, quant à elles, se composent de près de 80 % de caséines et d’environ 20 % de protéines de lactosérum. Les caséines sont subdivisées en caséines alpha, bêta, gamma et kappa. Les caséines se trouvent dans la conjonctine avec la graisse sous forme de structures globulaires appelées «micelles», maintenues dans une suspension colloïdale dans l’eau. Cependant, les caséines précipitent dans des conditions acides. Ainsi, lorsque le lait tourne à l’aigre à cause de bactéries productrices d’acide, ou si l’on ajoute un peu de jus de citron, il caille et les caséines précipitent.

Les protéines de lactosérum, quant à elles, sont solubles dans l’eau. Ils peuvent être encore fractionnés en alpha-lactalbumine, bêta-lactoglobuline, albumine sérique et immunoglobulines. La lactoferrine et quelques autres protéines sont également présentes en quantités infimes. Ryan Pandya et Perumal Gandhi, les co-fondateurs de Perfect Day Foods, ont obtenu un brevet américain en mars 2018 qui leur accorde les droits de propriété intellectuelle pour reconstruire des produits laitiers sans animaux, y compris le lait.

Ils le font en répliquant les protéines du lait dans des microbes génétiquement modifiés en utilisant des séquences génétiques de : « vache, humain, mouton, chèvre, buffle, chameau, cheval, âne, lémurien, panda, cobaye, écureuil, ours, macaque, gorille, chimpanzé , chèvre de montagne, singe, singe, chat, chien, wallaby, rat, souris, éléphant, opossum, lapin, baleine, babouins, gibbons, orang-outan, mandrill, cochon, loup, renard, lion, tigre, échidné ou mammouth laineux. «

À l’avenir, un enfant difficile pourrait exiger un milk-shake de mammouth laineux. Dans le prochain article, nous verrons comment de telles merveilles pourraient être réalisées et le potentiel de perturbation qu’une telle technologie pourrait avoir pour nos 100 millions de producteurs laitiers marginaux.

Ramadorai est l’ancien vice-président de TCS, Srinivasan est à la tête de TCS Ignite et Shivaramakrishna est chercheur, TCS

