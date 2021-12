Biologique E pour faire 100 m doses de Corbevax par mois

La société a déclaré qu’elle avait atteint des niveaux de production de 75 millions de doses par mois à l’heure actuelle et qu’elle produirait plus de 100 millions de doses par mois à partir de février 2022.

Biological E, basé à Hyderabad, a déclaré mardi qu’il livrerait les 300 millions de doses du vaccin Covid-19, Corbevax, comme promis au gouvernement indien. Corbevax est le premier vaccin à sous-unités protéiques développé localement en Inde contre le Covid-19. La société a déclaré qu’elle avait atteint des niveaux de production de 75 millions de doses par mois à l’heure actuelle et qu’elle produirait plus de 100 millions de doses par mois à partir de février 2022.

La société a annoncé qu’elle fournirait bientôt plus d’un milliard de doses supplémentaires dans le monde. Corbevax a reçu mardi l’approbation du Drugs Controller General de l’Inde. Le vaccin a été développé par Biological E en collaboration avec le Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development (Texas Children’s CVD) et le Baylor College of Medicine (Baylor) à Houston, Texas. Biological E’s Corbevax a terminé deux essais cliniques de phase III impliquant plus de 3 000 sujets âgés de 18 à 80 ans sur 33 sites d’étude à travers l’Inde.

La société a déclaré que leur Corbevax a démontré une réponse immunitaire supérieure par rapport à Covishield lorsqu’il a été évalué pour les titres moyens géométriques (GMT) d’anticorps neutralisants (nAb) contre la souche ancestrale-Wuhan et la variante Delta dominante à l’échelle mondiale. Le nAb GMT contre la souche de Wuhan a indiqué l’efficacité du vaccin de plus de 90 % pour la prévention des infections symptomatiques tandis que contre la souche Delta, le vaccin a montré une efficacité supérieure à 80 % pour la prévention des infections symptomatiques sur la base d’études publiées.

« Bien qu’aucun des sujets qui ont pris Corbevax ou Covishield n’ait eu d’effets indésirables graves, Corbevax a eu 50% moins d’effets indésirables que Covishield », a déclaré Biological E. Il n’y a eu qu’une baisse de 30 % du nAB GMt jusqu’à la deuxième dose de six mois par rapport à une baisse de 80 % observée avec la majorité des vaccins. Mahima Datla, directeur général de Biological E, a reconnu le rôle de leurs collaborateurs et le soutien de l’engagement préalable du gouvernement indien pour mise à l’échelle et la fabrication à des capacités aussi énormes.

Le programme Covid Suraksha a contribué à accélérer le développement de vaccins et a joué un rôle crucial dans le développement initial, a déclaré Datla. Ce mécanisme qui a été mis en place avec le soutien du Département de la biotechnologie et du Conseil d’aide à la recherche industrielle en biotechnologie (BIRAC) leur a permis de passer à une capacité d’environ 1,2 milliard de doses par an, a ajouté Datla.

