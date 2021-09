Biopic sur Amy Winehouse

« Notre équipe est fière de travailler sur ce projet. Bien que sa carrière ait été trop courte, Amy Il était la voix d’une génération et nous sommes impatients de raconter son histoire de la manière la plus émouvante possible », a déclaré le PDG de Halcyon Studios, David Ellender, dans un communiqué.

Amy Winehouse (.)

Le livre de Barak est basé sur 40 heures de séquences sur 6 mois, des photos exclusives et des annotations, dans lesquelles à la fois Maison de vigneron comment sa famille a collaboré au cours de ses trois dernières années de vie. L’artiste est décédé à l’âge de 27 ans le 23 juillet 2011 des suites d’une intoxication alcoolique.

La vie d’Amy Winehouse a déjà fait l’objet d’un documentaire par le passé, avec le film controversé et oscarisé en 2015 “Amy” du réalisateur Asif Kapadia, et plus récemment avec le documentaire autorisé par la famille à la BBC à l’occasion de son 10e anniversaire, ” Reclaiming Amy”, et la version de sa filleule, “Amy Winehouse & Me: Dionne’s Story”.