Bioserie enquête sur le côté personnel et intime de l’écrivain Isabel Allende – El Sol de México

Isabel Allende est reconnue comme l’une des écrivaines vivantes les plus réussies d’Amérique latine, comme l’une des promotrices du féminisme en Amérique latine et comme une figure clé de la littérature espagnole.

Mais peu savent ce qu’il y a derrière cette femme, sur l’abandon de son père quand elle était enfant, ce qu’elle a vécu avec la mort de sa fille à 28 ans, à qui elle a dédié un livre, ou le rôle qu’elle a joué en secourant des inconnus pendant la coup d’État au Chili contre Salvador Allende, son oncle, pour lequel elle et toute sa famille ont été persécutées.

L’histoire du personnage d’Isabel Allende est racontée dans la mini-série Isabel, qui sera diffusée ce vendredi 4 juin sur Amazon Prime Video. À travers trois épisodes, l’histoire déroule les luttes personnelles et sociales que cette femme a vécues avant de devenir une référence dans la littérature mondiale.

“Pour moi, le reflet de la vie d’Isabel, c’est un peu la construction de tout ce que nous vivons aujourd’hui”, explique Daniela Ramírez, qui incarne l’auteur chilien dans la série. “Que cette série soit présentée maintenant a beaucoup de sens avec son histoire, son origine, avec la façon dont elle est devenue écrivain et réalise toute l’inspiration qu’elle a grâce aux événements qui se sont produits dans son enfance et à son origine.”

Réalisé par Rodrigo Bazaes (Los 80), il plonge dans l’esprit d’Isabel. Depuis son arrivée inattendue au magazine Paula où elle a suivi une formation de journaliste, sa position inattendue de révolutionnaire féministe et sa vie personnelle où elle a quitté sa famille pour poursuivre d’autres amours.

« Je crois qu’Isabel est une femme qui a toujours porté ce drapeau féministe et critique, qui a aussi été au plus haut sommet, mais qui n’a jamais abandonné son discours. Et elle a toujours été très authentique, pleine d’énergie, capable de ne pas se limiter dans la vie et de continuer à vivre et à se donner des opportunités », explique Daniela Ramírez.

Bien que la série ait eu le plein soutien et l’approbation d’Isabel Allende, l’écrivain se limitait à être un spectateur du résultat et n’avait rien à voir avec le scénario. Cependant, Daniela Ramírez a eu une approche avec elle où elle pouvait connaître sa façon de penser.

« C’est une femme très terre-à-terre, très charismatique et sympathique. J’ai pu en déduire que, derrière cette spectaculaire et ce personnage célèbre, il y a une femme normale. C’est très agréable et confortable à ressentir et à percevoir, car cela donne envie d’être proche et de tout savoir », se souvient l’actrice.

Bien qu’il y ait eu une totale liberté de dépeindre sa vie, Isabel Allende a fait une demande sur la façon de raconter son histoire : « Elle nous a demandé de faire attention à certaines choses, à certains jalons comme la mort de Paula – sa fille – ces choses représente ou essaie d’agir mais où la dimension de cette douleur nous ne pourrons jamais vivre ».

Sa fille est décédée à l’âge de 28 ans, après avoir passé des mois dans le coma à cause d’une porphyrie complexe – une maladie incurable. C’est ainsi que commence la série, avec Isabel qui vit l’un des moments les plus durs de sa vie et qui deux ans plus tard deviendra son livre Paula, l’un des plus réussis et reconnus de sa carrière.

« Tout cela en dit long sur une personne qui a dû se réinventer tout au long de sa vie, mais qui est sortie victorieuse parce qu’elle est courageuse. Cela en dit long sur vous et sur l’exemple que vous pouvez donner. Et ce qui est le plus frappant, c’est ce drapeau féministe qui n’a jamais baissé, qui est toujours en quelque sorte en train de donner son avis, sa critique et sa réflexion sur cette question », explique l’actrice.

L’histoire d’Isabel se raconte aussi à travers ses looks, qui pour Daniela Ramírez étaient essentiels pour interpréter les différentes facettes de la vie de l’auteur chilien.

« Elle a joué avec son image et elle aime ça. Elle n’a jamais caché qu’elle était prétentieuse sur son apparence. Et je l’aime parce que pour moi en tant qu’actrice, c’était un énorme défi, de faire le travail de caractérisation et de vraisemblance avec le ton du personnage et de la personnalité. C’est l’une des choses les plus stimulantes et motivantes que j’aie jamais eues en tant qu’actrice ».

Isabel inclut d’autres acteurs chiliens dans sa distribution, tels que Néstor Cantillana (Neruda), Rodolfo Pulgar (Héros invisibles), Rosario Zamora (Bravo) et Paola Volpato (Où est Elisa ?).