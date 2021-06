BioWare nomme Gary McKay comme nouveau directeur général du studio

Le fabricant de Mass Effect et Dragon Age, BioWare, a un nouveau directeur général de studio en la personne de Gary McKay.

Révélée sur le site Web de la société, cette nouvelle le suit chez le développeur en janvier 2020 en tant que responsable des opérations de développement avant d’être nommé directeur général par intérim en décembre.

McKay a travaillé dans l’industrie du jeu pendant 23 ans, commençant comme directeur du développement de la franchise pour le propriétaire de BioWare EA bak en 1998. Depuis lors, il a occupé des postes chez Propaganda Games, Gree et Roadhouse Interactive.

“J’ai commencé ma carrière dans l’industrie avec EA en 1998”, a déclaré McKay.

« C’était tellement excitant de voir le studio et l’entreprise grandir au début. J’ai passé les sept années suivantes chez EA avant de passer à autre chose. Mais maintenant, vous pouvez dire que j’ai bouclé la boucle.

«Je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité», poursuit-il. « Quand vous passez plus de 20 ans dans l’industrie, il y a une petite poignée de studios sur votre liste de seaux en termes d’équipes avec lesquelles vous voudriez travailler – et BioWare est en haut de ma liste. Ce studio est unique en ce qu’il a une histoire incroyable de création de jeux et d’univers à succès critique qui sont vraiment appréciés par tant de fans. Pour moi, le succès consiste à reconstruire cette réputation et à tenir cette promesse de qualité. »

Il a poursuivi : « Nous nous concentrons au laser sur la sortie des types de jeux sur lesquels BioWare s’est bâti une réputation ; des jeux de haute qualité sur console, PC et RPG en ligne avec des histoires riches, des personnages inoubliables et de vastes mondes. Nous continuons à travailler sur les prochains Dragon Age et Mass Effect – et c’est une année marquante étant le 10e anniversaire avec plus à venir de Star Wars: The Old Republic.

Cela fait suite au précédent directeur général du studio, Casey Hudson, quittant BioWare bak en décembre 2020.

