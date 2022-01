BioWare passe au travail hybride bureau-maison

Le studio BioWare d’EA est passé à un modèle de travail hybride pour ses employés.

Dans un article de blog du directeur général de l’entreprise, Gary McKay, l’exécutif a déclaré que son personnel nord-américain serait autorisé à travailler à domicile ou au bureau avec plus de flexibilité. En conséquence, les nouvelles recrues ne seront pas non plus invitées à déménager dans les bureaux de BioWare, qui sont basés à Edmonton au Canada ou à Austin, au Texas.

« La pandémie nous a également beaucoup appris sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble, même en travaillant à travers l’Amérique du Nord à partir de centaines d’endroits différents », a écrit McKay.

« Et maintenant, nous allons utiliser ce que nous avons appris et l’appliquer à un nouveau modèle de travail qui assurera la flexibilité pour tout le monde dans le studio. Notre objectif est de nous pencher sur les choses que tout le monde aime dans le travail à domicile, tout en donnant les gens la possibilité de retourner au bureau avec plus de flexibilité. À l’avenir, nous aurons de nouveaux défis avec une approche hybride du travail et nous nous concentrons sur les nouvelles technologies qui aideront à maximiser la collaboration et la communication entre les personnes sur site et à distance. Un autre subtil mais important le changement que nous avons apporté concerne nos pratiques d’embauche : auparavant, nous recherchions uniquement des personnes prêtes à déménager à Austin et à Edmonton ; maintenant, nous recherchons de nouveaux talents de partout en Amérique du Nord et nous les rencontrerons là où ils vivent. «

Gary McKay a été nommé directeur général du studio de BioWare en juin 2021.

