Bioware réitère que Dragon Age 4 est une expérience solo

Nous avons vu plein de petites taquineries sur Dragon Age 4 au cours des dernières années; qu’il s’agisse de révélations d’art conceptuel ou de taquineries lors de remises de prix il y a trois ans à peine, BioWare n’a pas hésité à montrer des allusions à sa prochaine épopée RPG.

Maintenant, le jour de Dragon Age 4 (ces quatre D en font une célébration du 4 décembre, apparemment), BioWare nous a – une fois de plus – donné un léger aperçu de ce à quoi s’attendre du prochain jeu.

La publication annuelle de Dragon Age de cette année comprenait une mise à jour rapide sur le jeu et son développement : « En parlant de construction de nouveaux mondes et d’histoires à explorer, nous voulons vous faire savoir que nous travaillons toujours dur pour construire le prochain single. -Une expérience centrée sur le joueur pour Dragon Age. Nous sommes ravis pour l’année prochaine, où nous pourrons parler davantage de ce sur quoi nous travaillons. «

Il est également venu avec deux histoires courtes; un sur Grey Wardens et un sur les nécromanciens, ce qui est un bon moyen de revenir dans le monde si vous avez oublié les tenants et les aboutissants de la tradition de Dragon Age.

Ce n’est pas non plus la première fois que nous entendons parler de Dragon Age 4 en mode solo. Plus tôt cette année, nous avons entendu des informations selon lesquelles BioWare supprimerait le composant multijoueur prévu du jeu après le succès du titre solo Star Wars Jedi: Fallen Order et les performances moins que stellaires de son propre titre multijoueur, Anthem.

En 2019, EA a déclaré s’attendre à ce que Dragon Age 4 arrive en 2022 ou après, ce qui explique pourquoi nous avons très peu vu le jeu en dehors des teases vidéo et des concepts artistiques. Espérons – alors que nous nous rapprochons de plus en plus de cette année-là – que nous entendrons bientôt quelque chose de plus sur le jeu.

Serions-nous trop impatients d’attendre quelque chose aux Game Awards plus tard cette semaine ? On verra.