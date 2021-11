BioWare révèle que 15% des joueurs Mass Effect abandonnent Garrus

Capture d’écran : BioWare

Garrus est sexy, intelligent et m’a sauvé le cul d’innombrables fois. Il pourrait être le meilleur personnage de BioWare. Et apparemment, des milliers de joueurs de Mass Effect Legendary Edition l’ont complètement ignoré.

C’est selon un nouvel ensemble de statistiques que BioWare a publié dans le cadre de sa célébration de la Journée N7 2021. Cela fait très, très longtemps que les fans de Mass Effect n’ont rien eu à célébrer, mais après des années à traîner les pieds, EA a finalement jugé bon de remasteriser la trilogie originale, et des mois plus tard, les données sur la façon dont les gens jouaient et c’était bouleversant.

Un énorme 15% des joueurs ne recrutent jamais Garrus, ce qui signifie qu’ils l’ont vu être un dur à cuire dans le bureau de la sécurité de la Citadelle dans les premières heures du jeu et ont pensé non merci, je préférerais aller combattre les terroristes de l’espace seul. Je vais être honnête, je ne savais même pas que c’était une option. La vraie fin de Renegade était là depuis le début. Davantage de joueurs ont recruté Diana Allers !

Il y a une poignée d’autres statistiques intéressantes, notamment le fait que plus de joueurs ont rejeté le choix du premier conseiller de l’humanité que volontairement soutenu Udina. Près de la moitié des joueurs ont également choisi de rendre le conseil entièrement humain s’ils le laissaient détruire à la fin du premier match. Gros beugs. Et ce n’est peut-être pas si surprenant, « décontracté » était le niveau de difficulté le plus populaire pour les remasters, et en fait le plus populaire pour le jeu final.

Cela s’appuie sur l’ensemble de données précédent BioWare publié en juillet. À l’époque, il était l’allié le plus utilisé dans Mass Effect, et celui le plus susceptible de survivre à Mass Effect 2, comme il se doit. J’ai récemment acheté la trilogie et je m’assurerai probablement qu’il est le seul à survivre dans Mass Effect 3. Moi et Garrus contre la galaxie. Pour toujours.

Ou du moins jusqu’à un avenir lointain où BioWare en sortira enfin un nouveau.