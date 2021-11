BioWare taquine à nouveau le prochain jeu Mass Effect avec une nouvelle affiche

Image : BioWare

Bien que ce ne soit pas une nouvelle qu’il y ait un nouveau jeu Mass Effect en développement – il a été présenté pour la première fois dans une bande-annonce à la fin de l’année dernière – cette affiche BioWare publiée pour le jeu aujourd’hui est nouvelle, et si vous êtes du genre à spéculer follement sur les moindres conseils et suggestions (qui seraient tous les fans de Mass Effect), alors vous avez de la chance.

Aujourd’hui est le jour N7, un jour que BioWare célèbre normalement avec les fans de la série, et le billet de blog de cette année était résolument discret, avec juste cette brève mention du prochain jeu de la série :

Nous travaillons bien sûr d’arrache-pied sur la prochaine aventure dans l’univers de Mass Effect. D’ici là, veuillez accepter nos plus humbles remerciements à vous pour nous avoir accompagnés dans ce voyage. Nous savons que nous ne pourrions pas le faire sans vous, le jour du N7 ou n’importe quel autre jour.

Peu de temps après, cependant, peut-être que quelqu’un a pensé qu’il ferait mieux de publier quelque chose de plus qu’une seule ligne sur le prochain jeu, et donc ce tweet est sorti avec une affiche jointe :

Je veux dire, nous savions que cela continuerait, c’est ce qu’était la grosse bande-annonce chère de l’année dernière. Donc, le véritable but de ceci est de montrer le casting du prochain jeu et peut-être l’intrigue générale comme de minuscules taquineries, et espèrent que les fans passeront les trois prochains jours penchés sur leurs moniteurs et téléphones, brûlant des trous dans leurs globes oculaires essayant de savoir si un illustré bonhomme allumette est un humain ou Turian.

Vous trouverez ci-dessous une version plus zoomable de l’image. Ce que nous pouvons clairement voir, c’est qu’il y a un navire, il y a des gens qui sortent du navire, il y a quelque chose d’autre devant sur le sol et il y a un grand trou dans la terre qui ressemble beaucoup à un visage Geth.

Image : BioWare

Voici un gros plan de l’équipage, si cela peut vous aider.

Image : BioWare

Et voici le bateau

Image : BioWare

Le plus important, cependant, sera d’essayer de donner un sens à ce qui ressemble à un corps Geth couché dans la poussière, alors regardons de très près :

Image : BioWare

Image : BioWare

Image: Blade Runner

Image: Blade Runner

Image : BioWare | Ethan Gach

Ah.

Ce jeu ne sortira pas avant des années.