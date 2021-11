Bioware taquine l’avenir de ‘Mass Effect’ avec de nouvelles illustrations

Bioware a eu la gentillesse de partager une affiche du prochain jeu Mass Effect dimanche.

Pour le N7 Day, une célébration annuelle de tout ce qui concerne Mass Effect, Bioware a choisi de taquiner les fans avec des illustrations du prochain jeu. Il n’y a pas encore de titre officiel pour ce jeu, car chaque teaser indique « Mass Effect Will Continue » – un slogan amusant, mais cela ne nous donne pas grand-chose à faire, hein ? Oh, et Liara T’Soni est dedans ! C’est donc au moins un visage familier de la trilogie originale de Mass Effect. Maintenant, il semble que les Geth, une espèce robotique de l’univers de Mass Effect, soient également de retour.

Découvrez par vous-même la nouvelle affiche teaser de Mass Effect ci-dessous.

Nous avons une autre surprise #N7Day pour vous de la part de l’équipe travaillant sur le prochain Mass Effect. ?? Merci à tous d’être les meilleurs fans du monde ! pic.twitter.com/kUwASGJhcx – Mass Effect (@masseffect) 7 novembre 2021

Le contour du cratère sur cette affiche ressemble à un Geth, en particulier l’œil en forme de lampe de poche au centre. Plusieurs fans aux yeux d’aigle ont même fait des comparaisons côte à côte pour montrer à quel point le gouffre est similaire aux membres de l’espèce Geth. Il y a fort à parier que c’était intentionnel de la part de Bioware !

Je ne peux pas croire que j’ai raté ça la première fois. Si vous regardez attentivement le cratère dans la dernière affiche pour le titre à venir de Mass Effect, le cratère probablement causé par une frappe de météore semble très identique à la tête d’un Geth. Sont-ils en train de taquiner le retour des Geth pic.twitter.com/yTShkhUsGF – Nicola Polito #RevySimp (@N7Necromorph) 8 novembre 2021

Bioware ne peut probablement faire que de petits teasers comme celui-ci pour le prochain Mass Effect, car le studio est toujours en plein développement pour Dragon Age 4. L’acteur Yuri Lowenthal espère que son personnage Sandal sera de retour pour celui-là.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

