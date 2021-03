BioWare vétérinaire Warner est le dernier départ très médiatisé du studio EA

Le directeur du jeu et chef de cabinet du fabricant d’Anthem BioWare, Jonathan Warner (photo), a annoncé qu’il quittait le studio.

Dans un message sur Twitter, le vétérinaire de près de dix ans a révélé qu’il quittait le développeur après avoir travaillé dans l’entreprise appartenant à EA. Warner était auparavant directeur de jeu sur le titre de RPG de science-fiction en ligne de BioWare, Anthem, qui a quelque peu bombardé après son lancement en 2019.

Il a rejoint BioWare en 2012 en tant que producteur senior, travaillant sur le multijoueur et le DLC Citadel pour Mass Effect 3, ainsi que sur l’édition spéciale pour la Wii U, avant d’être promu directeur du jeu en 2015. En 2019, il est également devenu chef- du personnel au bureau d’Edmonton de l’entreprise.

« Donc, aujourd’hui est mon dernier jour chez BioWare, je passe à faire de nouvelles choses », a écrit Warner sur Twitter.

«BioWare a été à la maison à mon cœur reconnaissant depuis près de 10 ans et je tiens à leur souhaiter le meilleur. [Dragon Age, Mass Effect and Star Wars The Old Republic] sont entre de bonnes mains et j’ai hâte de jouer de ce côté de l’écran. «

En février, EA a annulé Anthem Next. C’était une tentative de BioWare pour résoudre les problèmes que les gens avaient avec la version initiale de son titre de science-fiction. Au dire de tous, le développement sur Anthem était quelque peu désordonné, l’édition sortie en février 2019 n’étant en production que depuis environ 18 mois.

S’adressant aux investisseurs en février, le PDG d’EA, Andrew Wilson, a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas des départs très médiatisés de BioWare. À l’époque, cela comprenait le directeur général Casey Hudson, le producteur exécutif Mark Darrah, les principaux producteurs Ben Irving et Fernando Melo, le producteur de services en direct Anthem Chad Robertson et le vétérinaire BioWare Mike Laidlaw.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72055/bioware-vet-warner-is-the-latest-high-profile-departure-from-the-ea-studio/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));