BiP implose alors qu’Ivan et Aaron échangent des menaces : voyez qui a quitté

Juste au moment où il semblait que cette semaine serait complètement amoureuse sur Bachelor in Paradise, les choses ont soudainement pris une tournure moche.

Le mardi sept. 21, le spectacle a débuté avec un drame persistant entre Kendall longue et “Épicerie” Joe Amabile, en quittant Salle Ivan comme l’étrange homme, étant donné que Kendall a perdu tout intérêt pour lui et ne s’était jamais complètement remis de Joe. Malheureusement pour Kendall, les sentiments de Joe pour Serena Pitt était devenu trop fort pour qu’il pense à quelqu’un d’autre.

Plus tard, Ed Waisbrot est arrivé sur la plage et a pris Natasha parker à une date, où ils ont cliqué et embrassé. Demar Jackson était un autre débutant et a pris Chelsea vaughn à un rendez-vous, mais il n’y avait pas beaucoup de magie. Cependant, n’ayez crainte, il y en aura plus sur Chelsea dans un instant.

Maurissa gunn se sentait frustré que Christian Riley ne s’ouvrait pas émotionnellement, mais ils partageaient un cœur à cœur et tous deux ont admis être tombés amoureux l’un de l’autre. Le renforcement de leurs liens a également été Kenny Braasch et Mari pépin, de même que Abigail Heringer et Noé erb.