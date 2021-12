Bipasha Basu compte 10 millions de followers sur Instagram

Basu est allée sur Instagram et a posté des photos d’elle avec un ballon en forme de « 10 ».

L’acteur Bipasha Basu a amassé dimanche 10 millions de followers sur Instagram et a remercié ses fans pour leur amour continu.

L’acteur de 42 ans a également partagé une vidéo sur sa story Instagram et s’est dit touchée par le soutien de ses fans.

« Merci d’être si constant en m’envoyant constamment de l’amour et de bonnes vibrations. Ensemble, nous sommes maintenant 10M ! Répandons notre amour à 100 M de plus. Je vous aime tous », a-t-elle écrit en légende de la photo.

Basu, star de films comme « Raaz », « Race » et « Bachna Ae Haseeno », a figuré pour la dernière fois sur grand écran dans l’horreur 2015 « Alone », avec l’acteur Karan Singh Grover. Le duo s’est marié en 2016.

Le couple a figuré ensemble dans la web-série 2020 « Dangerous ».

