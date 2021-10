Bira 91 lance sa première campagne à 360 degrés « Make Play with Flavours »

Bira 91 a connu une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 150 % de 2016 à 2021, selon la société.

L’entreprise brassicole Bira 91 a lancé sa première campagne à 360 degrés, « Make Play with Flavours ». Avec cette campagne, Bira91 souhaite renforcer son positionnement premium et inciter les consommateurs à être plus « créatifs, ludiques et savoureux » à un moment où il élargit son portefeuille de saveurs à travers le pays. À travers sept films, la campagne dépeint plusieurs occasions telles qu’un mariage, une soirée intime avec un être cher, une soirée avec des amis proches et une fête un week-end qui sont animées par une variante Bira 91. La campagne à 360 degrés sera amplifiée sur toutes les plateformes, notamment la télévision, la radio et le numérique.

« Les consommateurs nous considèrent comme créatifs et ludiques, et par conséquent, nous avons choisi l’animation comme moyen de narration, peut-être la première marque de bière à le faire à l’échelle mondiale. Nous voulions que les films aient une longévité – quelque chose que vous pouvez regarder encore et encore, sans vous ennuyer. Étant donné que nous avons sept bières différentes les unes des autres, nous avons décidé qu’il n’était pas possible de raconter l’histoire de chacune avec un seul film. Par conséquent, nous avons créé sept films », a déclaré Deepak Sinha, vice-président, marketing, Bira 91.

Bira 91 a connu une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 150 % de 2016 à 2021, a-t-il déclaré dans un communiqué. La société a été multipliée par deux par rapport aux niveaux d’avant Covid et a triplé sa part de marché au cours des deux dernières années, a-t-elle affirmé. De plus, la société est gérée avec un chiffre d’affaires annualisé de plus de Rs 1000 crore, ajoute le communiqué. Il s’attend à ce que les consommateurs dépensent plus de Rs 2000 crore sur les produits Bira 91 cette année.

« Pour cette génération de consommateurs, la bière est synonyme de saveur, et nous tenons cette promesse. Plus de sept pintes de Bira 91 sont dégustées chaque seconde de chaque jour et nuit et alors que nous nous développons et apportons notre savoureux portefeuille à l’ensemble du pays, il était temps pour nous de nous lancer dans notre première grande campagne. « Make Play with Flavours » est un appel à l’action pour être plus expérimental, créatif et ludique – et pour explorer plus de saveurs dans tout, y compris les bières que vous buvez », a déclaré Ankur Jain, fondateur et PDG de Bira 91.

Lire aussi : Glamyo Health nomme Rajat Kapoor ambassadeur de la marque

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.