Bird reprend la tête du championnat avec une victoire dominante à New York · .

Sam Bird a également remporté la deuxième manche de la Formule E à New York, prenant la tête du championnat après être arrivé 11e au classement du week-end double.

Jaguar a obtenu un lock-out au premier rang, Bird prenant la pole position devant son coéquipier Mitch Evans, le poleman d’hier Nick Cassidy troisième et Pascal Wehrlein quatrième.

La voiture de Jean-Eric Vergne a développé une défaillance du groupe motopropulseur lors des qualifications, l’empêchant de marquer un temps et il devait prendre le départ de la course en 24e position. Cependant, sa voiture n’a pas réussi à s’éloigner de la grille et un Full Course Yellow a été appelé dans le premier tour alors que sa voiture était récupérée.

La course repart rapidement et Bird parvient à nouveau à s’échapper, comme il l’avait fait aux feux éteints, en tête. Son coéquipier Evans s’est caché derrière, se défendant de Cassidy et les trois ont pu se suivre proprement pendant que les voitures Jaguar effectuaient leur premier mode d’attaque ensemble.

À 34 minutes de la fin, le leader des points d’avant course, Edoardo Mortara, s’est affronté au septième virage avec Jake Dennis. Les deux se battaient côte à côte lorsqu’ils ont rencontré un enjoliveur de roue avant égaré d’un incident antérieur se trouvant au milieu de la piste, les obligeant tous les deux à l’éviter. Dennis a coupé l’arrière de la voiture de Mortara, l’envoyant dans la barrière. Mortara a pu rejoindre et continuer la course mais en queue de peloton, bien hors de course pour les points.

Après les 15 premières minutes, les trois premiers pilotes avaient pu se construire une seconde et demie d’avance sur les voitures Porsche de Wehrlein et Andre Lotterer. Que ce soit parce qu’ils roulaient très près l’un de l’autre ou à cause d’un véritable manque de rythme, les deux semblaient s’éloigner des premiers.

L’emprise de Jaguar sur les deux premières places n’a pas duré jusqu’au boutCela a donné aux Jaguars l’occasion de se couvrir pour leurs deuxièmes activations en mode attaque, Bird capable de prendre la sienne avec 27 minutes à jouer, Evans bloquant facilement Cassidy de menacer la tête .

Cependant, Cassidy a lui-même pris son premier mode d’attaque et avec 24 minutes à jouer, Evans était sur lui, qui ne pouvait pas prendre son propre deuxième mode d’attaque sans perdre sa position. Cassidy l’a dépassé sur la bonne voie, utilisant l’avantage de puissance, mais Evans a été capable de répondre dès qu’il a été dépassé, activant son propre deuxième mode d’attaque et récupérant la deuxième place.

Antonio Felix da Costa était coincé derrière les deux Porsche depuis un certain temps mais a pu passer quand ils se sont suivis dans la zone d’activation du mode Attaque, lui permettant de commencer le travail de rattrapage dans les trois premiers. Sergio Sette Camara a repoussé Alex Sims pour la septième place pendant la majeure partie de la course, mais avec un déficit énergétique de 2%, il a été contraint de concéder à la 17e minute.

Quelques instants plus tard, Lucas di Grassi et Sébastien Buemi se sont affrontés au sixième virage. Buemi a fait demi-tour en piste et les deux ont été mis en examen, Di Grassi prenant la neuvième place et Buemi rejoignant la douzième.

Dans les 10 dernières minutes de la course, les espoirs de Jaguar d’un doublé étaient sérieusement remis en question. Evans était clairement en difficulté, tombant à deux secondes et demie de Bird et devant se défendre durement contre Cassidy, qui avait à son tour Da Costa et les voitures Porsche derrière, bénéficiant d’un avantage énergétique.

On a dit à Da Costa que Cassidy consommait trop, alors qu’il se rapprochait de lui dans les dernières minutes. Cependant, Evans a considérablement chuté à la quatrième place dans les deux dernières minutes après avoir heurté son arrière gauche au virage quatre – au même endroit où il avait compromis son tour en Super Pole plus tôt dans la journée.

Cassidy et Da Costa ont dépassé la Jaguar sinistrée pour les places sur le podium, laissant Evans se défendre contre les Porsche toujours proches. Ils l’ont dépassé au tour suivant, Evans se débattant visiblement avec une voiture extrêmement déséquilibrée et une suspension arrière apparemment cassée. Il a finalement traversé la ligne en rampant, tombant au treizième alors que sa voiture s’arrêtait lentement.

Bird a pris le drapeau à damier confortablement en tête, le plaçant en tête du championnat des pilotes. La troisième place d’Antonio Felix da Costa le place en deuxième position, avec Robin Frijns qui a réussi une huitième place, en partant 21e. Le vainqueur de la course d’hier, Max Günther, a également fait une impressionnante amélioration de la 23e à la dixième place pour prendre le dernier point.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Résultat de la course

PositionDriverTeam1Sam BirdJaguar2Nick CassidyVirgin3Antonio Felix da CostaDS Techeetah4Pascal WehrleinPorsche5André LottererPorsche6Alexander SimsMahindra7Norman NatoVenturi8Robin FrijnsVirgin9Alex LynnMahindra10Maximilian GüntherBMWi Andretti11Sergio Sette CâmaraDragon Penske12Stoffel VandoorneMercedes13Mitch EvansJaguar14Lucas di GrassiAudi15Sebastien BuemiNissan e.Dams16Jake DennisBMWi Andretti17Edoardo MortaraVenturi18Nyck de VriesMercedes19Oliver RowlandNissan e.Dams20René RastAudi21Tom BlomqvistNIO 33322Joel ErikssonDragon PenskeDNFOliver TurveyNIO 333DNFJean-Eric VergneDS Techeetah

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Formule E

Parcourir tous les articles sur la Formule E

Partagez cet article de . avec votre réseau :