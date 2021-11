Les utilisateurs de HBO Max ont été surpris de constater que le service de streaming avait remplacé la version théâtrale originale de Birds of Prey, classée R, par une qui avait été censurée. ComicBook.com a rapporté qu’avant le film, un message a été diffusé qui disait « Ce film a été modifié comme suit par rapport à sa version originale : il a été modifié pour le contenu. » Le langage et la violence dans le film avaient été sensiblement atténués, y compris une chemise de blague portée par Rosie Perez qui a manifestement été modifiée.

Il y a eu un tollé sur Twitter à propos de cette censure jusqu’au niveau TV-14, de nombreuses personnes soulignant l’hypocrisie compte tenu de la violence gratuite et de l’obscénité dans The Suicide Squad qui a été publié plus tôt cette année sur HBO Max. Johanna Fuentes, responsable des communications de la société mère de HBO, WarnerMedia, s’est adressée à Twitter et a confirmé qu’il existe deux versions du film, une censurée pour le câble de diffusion et une version non éditée pour le streaming.

Pourquoi @hbomax diffuse-t-il une version modifiée de Birds of Prey ? pic.twitter.com/h2HsfW4Hqx – Ruben Baron (@AndalusianDoge) 26 novembre 2021

« Nous avons une version du film qui est diffusée sur le câble de diffusion et la version non éditée du film pour le streaming qui est en place depuis un an (ce que le message original sur CBR a noté). Sera mis à jour sur Max », a tweeté Fuentes. Elle a également confirmé que seule la version originale non censurée sera disponible en streaming à l’avenir. Cependant, on ne sait pas quand ce sera. Le compte Twitter officiel de HBO Max Help a résolu le problème. « Pour le moment, nous ne savons pas quand nous aurons la version non éditée de Birds of Prey », ont-ils écrit. « Et cela peut juste changer sans fanfare du tout. »

Ok tu sais quoi, je suis furieux à ce sujet. The Suicide Squad était l’un des films les plus gratuitement violents que j’aie JAMAIS vu, et qui a été créé et vit sur HBO Max. En fait, ce film est fortement influencé par Birds of Prey. Je me demande quelle est la différence 🙃 pic.twitter.com/JcvmDwPofh – ✨Lys✨ (@WhimsyDesigns) 27 novembre 2021

En fin de compte, cela semble être une erreur au lieu d’une décision délibérée de censurer. CBR a souligné que ce n’était pas la première fois que cela arrivait à un service de streaming. L’année dernière, Netflix a accidentellement téléchargé le montage télévisé de Retour vers le futur, partie II, qui édite une brève photo de Marty McFly en train de regarder un magazine Ooh La La. « La faute en revient à Universal qui a en quelque sorte fourni à Netflix une version modifiée du film », a écrit l’écrivain Bob Gale dans The Hollywood Reporter à propos de la confusion à l’époque. « J’en ai entendu parler il y a environ 10 jours par un fan aux yeux d’aigle et j’ai demandé au studio de rectifier l’erreur. La version en cours d’exécution est la version originale non censurée, non éditée. »