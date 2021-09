Birkenhead Mum submergée par une femme sans-abri qui donne à sa fille en pleurs le dernier 4p à McDonalds | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Joanne Anderson, 42 ans, emmenait sa fille de six ans Emily à un rendez-vous à l’hôpital lorsqu’elles se sont arrêtées dans un McDonald’s de Birkenhead, dans le Merseyside. Pendant qu’Emily s’asseyait à une table, Joanne se rendit à la caisse pour récupérer leur commande.

Elle a remarqué que la femme qui faisait la queue devant elle n’avait pas assez d’argent pour payer sa commande, alors Joanne lui a donné 50 pence.

À ce stade, Emily, qui devient facilement émotive à cause de ses médicaments contre l’hypothyroïdie, s’est précipitée vers les caisses en pleurant.

La jeune femme, qui n’avait plus que quatre centimes après avoir payé sa nourriture, a remis les sous à Emily dans le but de lui remonter le moral.

LIRE LA SUITE : Le coup de gueule d’Angela Rayner fustigé par le public

Joanne a déclaré que sa fille avait arrêté de pleurer et qu’elle était heureuse après le geste gentil de la femme. Elle a dit que la femme, qui avait dans la vingtaine, avait donné à sa fille une leçon sur le sens de l’humanité.

Elle a poursuivi: “J’ai dit à Emily:” Tu sais, elle t’a donné ce 4p parce que tu étais contrarié, et si jamais tu vois quelqu’un qui est contrarié, tu devrais toujours essayer de l’aider. Surtout si quelqu’un est contrarié à l’école, aide-le ” Vous savez, ce genre de chose.

Joanne a acheté à la jeune femme le coca qu’elle n’avait pas pu se permettre. Et tous les trois se sont assis à des tables chez McDonald’s pendant une demi-heure à discuter de l’école d’Emily et des rêves de la jeune femme.

Quand ils eurent fini, la jeune femme débarrassa la table et mit les ordures dans la poubelle pendant que Joanne et Emily partaient à l’hôpital.

Plus de deux semaines plus tard, ils se souviennent encore de cette rencontre. Joanne a ajouté: “Nous avons toujours le 4p. Emily ne me laissera pas le dépenser. Elle garde toujours ce 4p.”